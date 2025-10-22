Claude: arrivano le nuove Skills che lo rende più “umano”

Nel panorama in rapido mutamento dell’intelligenza artificiale, Anthropic introduce una novità che mira a ridefinire il rapporto tra esseri umani e sistemi generativi. Si chiama Skills e rappresenta l’ultima evoluzione del modello Claude. Tale novità è stata pensata per trasformarlo da semplice assistente virtuale a collaboratore digitale. Capace di operare in modo mirato all’interno delle realtà aziendali. La funzione consente di dotare Claude di pacchetti di competenze, attivabili in base alle esigenze operative. Ogni pacchetto include istruzioni, script e risorse che permettono al modello di svolgere attività specifiche. In pratica, il sistema impara a comportarsi secondo le regole e gli standard del contesto in cui viene impiegato. Riducendo la necessità di continue indicazioni da parte dell’utente.

Ecco come funziona la nuova opzione per il modello Claude

Un elemento distintivo è la possibilità, per le aziende, di creare Skills personalizzate e distribuirle sulle piattaforme di Anthropic, tra cui Claude.ai e Claude Code. O anche attraverso l’integrazione con API e SDK dedicati. I primi esperimenti con partner come Box, Rakuten e Canva mostrano un utilizzo orientato all’automazione di compiti ricorrenti e alla semplificazione dei flussi di lavoro.

Tale innovazione, segna il consolidarsi dell’approccio “agentico” promosso da Anthropic. Attraverso quest’ultimo si punta ad un’intelligenza artificiale che opera come estensione del lavoro umano e non come un semplice chatbot. Il servizio sarà disponibile per le versioni Pro, Max, Team ed Enterprise.

Come spiega Brad Abrams, product lead di Anthropic, la vera innovazione non risiede nella potenza del modello, ma nella capacità di “insegnargli” come comportarsi in contesti professionali differenti. L’obiettivo è far sì che l’agente comprenda le intenzioni e agisca di conseguenza. Riducendo la dipendenza da prompt dettagliati. Con Claude Skills, Anthropic sembra voler ribadire che il futuro dell’automazione non passa solo dall’efficienza. Ma da un’intelligenza capace di integrarsi nel tessuto produttivo. Diventando così parte attiva dei processi aziendali.