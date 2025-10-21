Pirateria: verranno pubblicati i nomi di chi usa il “pezzotto”?

La strategia italiana contro la pirateria televisiva è entrata in una fase di svolta. Dopo il potenziamento del Piracy Shield e le prime sanzioni amministrative inflitte agli utenti che hanno utilizzato piattaforme di streaming illegale, il governo valuta ora un’azione dal forte impatto simbolico. Si tratta della pubblicazione dei nomi di chi usufruisce di servizi IPTV non autorizzati. L’ipotesi è stata confermata dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi durante l’evento “Sky Up The Edit”. Abodi, intervenuto sul tema, ha precisato che la questione non riguarda solo la perdita economica per le emittenti, ma anche un problema di legalità e di etica pubblica. Da qui la proposta di rendere noti i nomi di chi utilizza il cosiddetto “pezzotto”, con la convinzione che la trasparenza possa avere un effetto deterrente.

Lotta alla pirateria: i dettagli della nuova proposta

Di recente, le autorità hanno intensificato i controlli e portato a termine operazioni che hanno coinvolto migliaia di utenti. Il sequestro di un database con oltre duemila nominativi ha consentito di ricostruire parte della rete di abbonamenti pirata. Con conseguente invio di sanzioni e lettere di diffida.

La stretta contro la pirateria si inserisce in un quadro politico e normativo più ampio. Con il nuovo “Decreto Sport”, Abodi punta a rafforzare i finanziamenti al sistema sportivo. Ciò correggendo misure del passato come il “Decreto Dignità” del 2018, che aveva vietato la pubblicità legata al gioco d’azzardo. Le modifiche introdotte quest’anno consentono un parziale ritorno delle sponsorizzazioni. Il tutto con l’obiettivo di sostenere i club italiani in una fase di difficoltà economica.

Il contrasto alla pirateria, dunque, si colloca oggi non solo come difesa dei diritti televisivi, ma come parte di una strategia complessiva di tutela del sistema sportivo e dell’economia legale. Tale tendenza è chiamata a riaffermare il valore del rispetto e della responsabilità anche nel consumo dei contenuti digitali.