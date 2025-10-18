Creami EXTRA WOW 100: 100GB e chiamate illimitate a 6,99 €

C’è un motivo se ogni mese, puntualmente, l’edizione limitata Creami EXTRA WOW 100 di PosteMobile fa parlare di sé: è una di quelle offerte che sembrano fatte apposta per chi vuole tutto, ma senza spendere troppo. E l’edizione 2025 non fa eccezione. Disponibile solo nei primi quindici giorni del mese e solo negli Uffici Postali, è una promozione che premia chi si muove per tempo — e chi sa riconoscere un affare quando lo vede.

Creami WOW 100: 6,99 € per connetterti senza limiti

Per 6,99 euro al mese ci si porta a casa un pacchetto praticamente completo: chiamate e SMS illimitati, e 100 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. In pratica, una connessione veloce quanto basta per guardare serie in streaming, lavorare in mobilità o perdersi su YouTube senza vedere mai quella fastidiosa rotellina del caricamento.

L’attivazione si fa direttamente in Posta, con un costo di 15 euro che comprende 10 euro per la SIM e 5 di credito già pronto da usare, più una ricarica iniziale minima di 5 euro. Niente procedure complicate o clausole nascoste: è tutto piuttosto lineare, come dovrebbe essere sempre.

Un punto forte che spesso si sottovaluta? La rete Vodafone. È quella su cui viaggia il servizio di PosteMobile, con una copertura che arriva a oltre il 99% della popolazione italiana e velocità di navigazione notevolmente stabili. E per chi ama condividere la connessione, l’hotspot è già incluso, quindi sì: puoi collegare laptop, tablet e altri dispositivi senza costi aggiuntivi o limiti strani.

In più, ci sono quei piccoli servizi che fanno la differenza nel quotidiano: “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo — tutto incluso, senza aggiungere nemmeno un centesimo.

L’unica cosa da ricordare è tenere sempre un po’ di credito sulla SIM per rinnovare l’offerta, perché se scade si torna alle tariffe base (18 centesimi al minuto, 12 cent per SMS e 2 euro al giorno per 500 MB di navigazione).

In un panorama pieno di offerte che cambiano ogni settimana, la Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025 è una di quelle che sanno mantenere le promesse: semplice, trasparente e conveniente. Una formula che, a conti fatti, continua a essere davvero “wow”.