Il Galaxy Z Trifold avrà tre batterie?

Il mondo degli smartphone pieghevoli si prepara a una possibile svolta. Ciò grazie all’arrivo del Galaxy Z Trifold, un modello che potrebbe ridefinire i limiti dell’autonomia nei dispositivi mobili. Mentre i modelli a due facce non sono mai riusciti a superare la soglia dei 5.000 mAh, il nuovo design a tre superfici e due cerniere sembra offrire lo spazio necessario per raggiungere tale traguardo. L’idea di Samsung sarebbe quella di collegare in parallelo tre batterie separate, aumentando la capacità complessiva disponibile per l’utente. Tale dettaglio è emerso da un brevetto depositato dall’azienda nel 2024 in Corea del Sud. Quest’ultimo svela informazioni importanti sul funzionamento interno del Trifold. Nel dettaglio, il nuovo smartphone, grazie alla tripla cella, potrebbe offrire un’autonomia notevolmente superiore.

Samsung: ecco cosa è emerso dal brevetto del Galaxy Z Trifold

Le immagini mostrano due cerniere di dimensioni differenti che permettono il raccordo delle tre facce, mentre le tre celle numerate 361, 362 e 363 sono collocate nei volumi distinti del dispositivo. Non solo la superficie ma anche lo spessore differenziato di ciascuna batteria, indicato come T1, T2 e T3, appare studiato per ottimizzare l’uso dello spazio. Il tutto senza compromettere la maneggevolezza del dispositivo.

E non è tutto. Anche il design esterno riceve attenzione. Le tre fotocamere principali dovrebbero essere inserite in un alloggiamento simile a quello dei modelli Fold già in commercio. Confermando la continuità estetica della linea. Resta però aperta la possibilità che la versione finale commercializzata, in particolare sul mercato asiatico, possa presentare modifiche rispetto a quanto visto nei documenti depositati.

In ogni caso, l’arrivo di un pieghevole con tre batterie apre nuove prospettive per l’intero settore. Non si tratta solo di aumentare l’autonomia, ma di ripensare il modo in cui i dispositivi mobili bilanciano innovazione estetica, capacità energetica e funzionalità. Se confermato, il Galaxy Z Trifold potrebbe segnare un nuovo standard per i pieghevoli, anticipando soluzioni che uniscono design flessibile e prestazioni elevate.