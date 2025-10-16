Honor Magic 8: ecco i nuovi dispositivi con AI e prestazioni da record

Il debutto della serie Honor Magic 8 segna un nuovo punto di svolta per il mercato degli smartphone premium. Presentata ufficialmente in Cina, la nuova linea punta a coniugare prestazioni hardware e intelligenza artificiale. Consolidando la strategia del marchio di posizionarsi come uno dei protagonisti nel settore dei dispositivi “intelligenti”. Honor propone due modelli, Magic 8 e Magic 8 Pro, entrambi equipaggiati con il più recente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Confermando la volontà di spingere al massimo le capacità di calcolo e le funzioni AI integrate. Il centro del progetto è l’agente YOYO, assistente digitale proprietario di Honor che evolve autonomamente grazie all’apprendimento continuo. Tale tecnologia, capace di operare in oltre tremila scenari differenti, promette di alleggerire l’interazione dell’utente con il dispositivo. Ciò automatizzando attività complesse e personalizzando le risposte in base al contesto. Il nuovo pulsante AI dedicato, inserito sul profilo laterale, consente di richiamare rapidamente le funzioni intelligenti o di accedere alla fotocamera con una pressione prolungata.

Honor Magic 8: ecco le caratteristiche dei nuovi smartphone

Riguardo il comparto fotografico, la serie spinge l’asticella ancora più in alto. Il Magic8 Pro introduce una cam periscopica Ultra Night Telephoto da 200 MP, dotata di stabilizzazione AI avanzata e capace di garantire nitidezza e profondità anche negli scatti notturni o a lunga distanza. Inoltre, il nuovo Magic Color, alimentato da algoritmi di deep learning, mira a offrire una resa cromatica più fedele e cinematografica. Con una gestione automatica dei toni e della luce. La fotografia, da sempre terreno di competizione per i top di gamma, diventa qui il principale campo di sperimentazione dell’intelligenza artificiale applicata all’immagine.

La componente energetica è un altro punto chiave del progetto. Con una batteria da 7.200 mAh, ricarica cablata SuperCharge6 da 120W e quella wireless da 80W, Honor punta a combinare potenza e durata. Sfruttando la gestione energetica automatizzata da algoritmi AI per ottimizzare temperatura, tensione e consumo nel tempo. Il tutto è caratterizzato in un design sottile e resistente, con certificazioni IP68, IP69 e IP69K, che garantiscono protezione contro acqua e polvere anche in condizioni estreme.

A completare l’esperienza c’è MagicOS 10, l’interfaccia basata su Android 16, progettata per favorire l’interoperabilità con altri sistemi operativi. In Cina, la serie sarà disponibile entro la fine del mese, con prezzi di partenza fissati a 4.499 renminbi per il modello base e 5.699 renminbi per il Magic8 Pro. Equivalenti rispettivamente a circa 542 e 687 euro al cambio attuale. Le versioni internazionali presenteranno lievi differenze tecniche, con batterie e velocità di ricarica leggermente ridotte rispetto ai modelli cinesi, ma manterranno le stesse caratteristiche principali in termini di design e prestazioni.

Con la serie Magic 8, Honor ribadisce la propria visione di uno smartphone non più inteso solo come strumento di connessione, ma come assistente personale, capace di apprendere, anticipare e interagire in modo naturale.