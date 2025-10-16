CoopVoce Extra 300: 300GB, minuti illimitati e zero vincoli a 8,90€ al mese

CoopVoce torna a far parlare di sé con una proposta pensata per chi cerca tanti dati, chiamate illimitate e una tariffa chiara. Si chiama Extra 300, la nuova offerta ricaricabile che mette a disposizione 300GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS al prezzo di 8,90€ al mese. Nessun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale e nessun aumento nel tempo. Il prezzo, come ricorda lo slogan dell’operatore, “è lo stesso per sempre, da sempre”.

L’attivazione è completamente gratuita, sia per chi sceglie la SIM fisica sia per chi opta per la eSIM, la soluzione digitale che consente di completare la procedura interamente online. In più, la spedizione a casa è inclusa nel prezzo, e il pagamento del primo mese coincide con l’attivazione del piano. L’offerta è valida fino al 29 ottobre 2025, ma può essere richiesta in qualsiasi momento direttamente dal sito di CoopVoce o presso uno dei 900 punti vendita Coop presenti in tutta Italia.

Copertura totale e roaming UE incluso: CoopVoce punta su affidabilità e semplicità

Uno dei punti di forza di Extra 300 è l’accesso a una rete con copertura del 99,8% del territorio nazionale, garanzia di connessioni stabili e veloci in tutta Italia. Ma la vera novità è che tutti i Giga sono disponibili anche in Europa e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Una condizione particolarmente vantaggiosa per chi si muove spesso all’estero e desidera mantenere le stesse prestazioni di navigazione senza costi extra.

Come da tradizione CoopVoce, il piano include anche i servizi LoSai e ChiamaOra, l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 e la possibilità di usare liberamente il traffico dati in hotspot. I numeri a sovrapprezzo restano bloccati per evitare addebiti imprevisti, mentre il rinnovo mensile avviene automaticamente grazie alla ricarica smart.

Per i già clienti CoopVoce, l’offerta Extra 300 è disponibile con un costo di cambio promo di 9,90€, oltre al canone mensile standard. L’operatore, che utilizza la rete TIM, conferma così la sua filosofia, trasparenza, stabilità e totale assenza di vincoli.