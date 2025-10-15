Ad
Expert: prezzi da PAZZI nel volantino SOTTOCOSTO

Vivi l’esperienza del negozio con prodotti scelti per la casa e la tecnologia senza rinunciare a qualità e risparmio immediato

scritto da Rossella Vitale
Su Expert, sia nello store sia online, puoi trovare dispositivi progettati per soddisfare ogni esigenza, dai notebook veloci agli smartphone performanti, fino agli elettrodomestici indispensabili. La navigazione tra le offerte è immediata, con informazioni chiare e prezzi concreti che rendono ogni scelta semplice e diretta. Tu puoi confrontare prodotti, leggere caratteristiche e individuare quello più adatto senza fretta. Sfrutta la comodità di fare tutto da casa oppure scegli di visitare il negozio per un’esperienza più diretta. L’energia delle promozioni stimola la curiosità e invoglia a scoprire nuove soluzioni per lavoro, studio e intrattenimento. Ogni dispositivo è pronto per trasformare le attività quotidiane in momenti più rapidi, comodi e divertenti. Tu puoi cogliere l’occasione giusta senza stress, approfittando di offerte concrete e trasparenti. La qualità, la praticità e il prezzo sono al centro di ogni proposta, rendendo Expert una scelta sicura per chi vuole tecnologia affidabile e conveniente.

Device finalmente alla tua portata da Expert

Tu puoi acquistare lo smartphone Realme 14x 5G Carbon Black a € 179,90 da Expert, compatto e veloce. Nel catalogo di Expert c’è il notebook Lenovo Ideapad Slim 3, con Intel Core i7, 16 GB RAM e 512 GB SSD, al prezzo di € 799, perfetto per attività impegnative. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G Midnight Black, con 8 GB RAM e 256 GB memoria, è disponibile a € 299,90, soluzione versatile per ogni esigenza, proposto da Expert. Il Motorola Moto g05, con display da 6,67 pollici e batteria da 5 200 mAh, costa € 129,90 ed è inoltre affidabile per un uso quotidiano.

La TV LG 50UA75006LA 50″, HDR10 e 4K, è a € 299, ideale per film e serie, offerta firmata Expert. Il portatile Acer Aspire Go 15 è a € 399, elegante e performante. Nel reparto elettrodomestici, il ferro da stiro Rowenta DW4308 a € 39,90, la lavabiancheria Electrolux Serie 600 Sensicare 10 kg a € 399 e la macchina da caffè De Longhi Magnifica ECAM21.110.B a € 279 completano la gamma! Tutte proposte facili da acquistare sia online sia direttamente presso Expert, che rende ogni offerta chiara e accessibile.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.