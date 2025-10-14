Honor Magic 8, svelata la scheda tecnica completa prima del lancio

Manca ormai veramente poco al lancio del nuovo smartphone Honor Magic 8, del quale sono comparse sul web in queste ore diverse specifiche tecniche, quasi a comporre l’intera scheda. Stiamo parlando del modello base della gamma del produttore cinese, il quale è stato descritto con tanti particolari per quanto concerne il suo comparto hardware da una delle fonti più affidabili sulla scena tecnologica mondiale.

A quanto pare gli utenti potranno contare innanzitutto sullo schermo eccezionale dal momento che Honor Magic 8 avrà un display OLED LTPO da 6,58 pollici con risoluzione “1,5K” e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. I bordi saranno piatti e la luminosità potrà essere regolata tramite PWM dimming a 4.320 Hz per ridurre l’affaticamento visivo. A muovere il tutto ci penserà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato – secondo le indiscrezioni – ad almeno 12 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione interna.

Fotocamere e autonomia al centro del progetto

Honor sembra aver puntato forte sul comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore da 50 MP per ciascun sensore:

principale da f/1.9 su sensore da 1/1,56”;

ultra-grandangolare da f/2.0;

teleobiettivo periscopico da f/2.5 con zoom ottico 3x.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul sensore frontale, ma si parla di una fotocamera da 50 MP.

Sotto la scocca troverà posto una batteria da 7.000 mAh, supportata da ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 80 W, una dotazione che pochi rivali possono vantare. Il sensore di impronte digitali sarà a ultrasuoni sotto al display, mentre il corpo sarà protetto da certificazioni IP68, IP69 e IP69K, garantendo un’elevata resistenza a polvere, schizzi e alte temperature.

Design, sistema operativo e altre novità

Lo smartphone avrà una back cover in vetro e debutterà in quattro colorazioni: nero, bianco, oro e blu. Lo spessore sarà di 7,95 mm, con un peso di circa 205 grammi. A bordo troveremo MagicOS 10 basato su Android 16, con un’interfaccia rinnovata e funzioni AI integrate.

Tra le curiosità, è stato individuato un tasto fisico aggiuntivo, che secondo alcune fonti potrebbe servire per funzioni legate alla fotocamera o all’intelligenza artificiale. Non è escluso inoltre il supporto all’invio di messaggi via satellite, almeno tramite la rete cinese Beidou.

Il debutto ufficiale della serie Honor Magic 8 è ormai questione di ore, e con esso arriveranno anche i primi dettagli sul possibile lancio internazionale.