Elon Musk chiude la causa con ex dirigenti Twitter

Elon Musk ha messo fine a una delle battaglie legali più chiacchierate degli ultimi anni: quella con i quattro dirigenti di Twitter che aveva licenziato all’istante appena conclusa l’acquisizione della piattaforma nel 2022. Non si conoscono i termini dell’accordo — e conoscendo Musk, è probabile che resteranno avvolti nel mistero ancora per un po’ — ma la notizia è che la causa si chiude qui, almeno per ora.

Fine della battaglia legale da 128 milioni su Twitter

Gli ex manager, tra cui il CEO Parag Agrawal e il CFO Ned Segal, chiedevano complessivamente più di 128 milioni di dollari. Secondo la loro versione, Musk avrebbe giocato d’anticipo, chiudendo l’acquisizione di Twitter un giorno prima del previsto proprio per risparmiarsi il pagamento di circa 200 milioni in stock option che sarebbero maturate il giorno successivo. Una mossa calcolata al millimetro, dicono, per evitare di doverli liquidare. A rendere la vicenda ancora più curiosa, c’è il fatto che questa teoria trovava eco nella biografia ufficiale di Musk firmata da Walter Isaacson, dove lo stesso imprenditore accennava ironicamente alla “differenza di duecento milioni nel barattolo dei biscotti”.

L’accordo, però, non è un “liberi tutti”. Secondo i documenti presentati al tribunale della California, la chiusura definitiva della causa dipenderà dal rispetto di alcune condizioni da parte di Musk nei prossimi mesi. Se qualcosa dovesse saltare, il procedimento potrebbe riaprirsi il 31 ottobre. Un finale sospeso, in perfetto stile Musk.

Questa non è la prima volta che il patron di X (l’ex Twitter) decide di chiudere le questioni legali con un colpo di penna. Solo qualche mese fa, l’azienda aveva già trovato un’intesa con migliaia di ex dipendenti licenziati in massa nel 2022, dopo accuse di mancato preavviso e violazione delle norme sul lavoro. Una serie di strappi che Musk ha sempre giustificato come “necessari per salvare la compagnia”, ma che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di tensioni.

Con questo nuovo accordo, Musk mette a tacere un’altra potenziale mina legale, risparmiandosi un processo che avrebbe potuto diventare un circo mediatico. Ma nel suo stile imprevedibile, è difficile dire se la storia sia davvero finita. A volte, quando sembra che un capitolo si chiuda, Musk trova sempre un modo per riaprirlo.