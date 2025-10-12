Euronics: promozioni autunnali per vivere la tecnologia con convenienza

Quest’anno Euronics ha deciso di trasformare la tua casa in un regno di tecnologia e risparmio: niente fantasmi, ma solo prodotti top! Immagina di preparare patatine croccanti e cucinare senza sensi di colpa e goderti il sapore della vittoria sul prezzo, perché non solo hai una promo speciale ma anche un rimborso del 40% anche le streghe farebbero salti di gioia. Non solo cucina: l’autunno di Euronics ti regala momenti di cura personale da paura! E non dimentichiamo la casa che grazie ad Euronics anche stirare diventa meno terrificante!

Le offerte di Euronics che non puoi assolutamente perdere

Se sei pronto a fare il pieno di tecnologia, Euronics ha selezionato prodotti che uniscono qualità e convenienza. In cucina, la Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 1000 NA150/00 ti permette di cucinare leggero spendendo solo 139,90 euro, mentre per la cura della barba puoi contare sul Regolabarba Philips QP6542/15 a 59,90 euro, e il Rasoio Philips Wet & Dry S3143/00 a 59,90 euro ti regala un risultato impeccabile anche sotto la doccia. Per chi ama la casa ordinata e senza fatica, Euronics propone il Ferro da stiro a vapore Philips Series 3000 a 39,90 euro e il Sistema stiro Philips PerfectCare Series a 149,90 euro, strumenti pensati per chi non vuole rinunciare alla praticità. Se vuoi perfezionare la rasatura, Euronics offre la Lama di ricambio Philips 360 QP430/50 a 29,90 euro, perfetta per mantenere i tuoi strumenti sempre al top.

La cura personale passa anche dall’igiene orale: con lo spazzolino elettrico Philips HX3651/13 a 29,90 euro e il modello avanzato Philips HX7101/02 a 74,90 euro, Euronics ti permette di avere un sorriso sano senza spendere troppo. Grazie al rimborso del 40%, ogni acquisto diventa ancora più conveniente e l’autunno con Euronics si trasforma in una stagione piena di tecnologia