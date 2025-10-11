Toyota contro le false ibride: basta confusione tra Mild e Full Hybrid

Da anni Toyota domina la scena dell’ibrido vero, quello capace di muoversi anche in modalità elettrica pura, senza il supporto costante del motore a benzina. Tutto iniziò con la Prius, nel 2001, simbolo di una tecnologia capace di cambiare la percezione dell’efficienza. Oggi però il termine “ibrido” viene utilizzato con leggerezza. Su listini e pubblicità compaiono modelli definiti tali anche se dotati di un semplice sistema Mild Hybrid. Un motogeneratore che dà una spinta minima, un supporto, non una seconda anima elettrica.

Sean Hanley, responsabile vendite e marketing di Toyota Australia, ha espresso chiaramente l’irritazione del marchio verso questa tendenza. Ha affermato che le case automobilistiche dovrebbero distinguere con chiarezza ciò che è Full Hybrid da ciò che è solo un sistema assistito da 48 volt. Ha sottolineato che un’auto con tecnologia Mild Hybrid non può essere considerata un veicolo ibrido nel senso pieno del termine.

La posizione di Toyota nel dibattito

Toyota continua a investire su Full Hybrid e Plug-in Hybrid, sistemi in grado di garantire reali benefici in termini di consumi e emissioni. La tecnologia mild, invece, è utilizzata in alcuni modelli come HiLux e Prado, ma viene commercializzata con la sigla “V Active”, proprio per evitare equivoci. Un messaggio chiaro, netto, che mira a tutelare la fiducia dei clienti. Hanley ha ribadito che un sistema da 48 volt, per quanto evoluto, non può essere definito ibrido. Ha insistito sulla necessità di chiarezza, sostenendo che la trasparenza verso il pubblico debba essere una priorità.

Cosa significa quindi davvero “ibrido”? Può un piccolo motore elettrico, capace di agire solo in accelerazione, essere messo sullo stesso piano di un sistema in grado di muovere un’auto senza benzina? È qui che nasce la controversia. Per Toyota, il concetto di ibrido non è solo marketing, ma una filosofia tecnica costruita in oltre vent’anni di sviluppo. Toyota invita a una distinzione chiara tra efficienza reale e strategie pubblicitarie. L’uso del termine “ibrido” deve rispecchiare la tecnologia, non la convenienza comunicativa. Perché chiamare ibrida un’auto che non può nemmeno muoversi da sola in elettrico? Una domanda che oggi sembra risuonare più forte che mai.