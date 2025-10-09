Vodafone, le offerte Internet per la casa sono davvero imperdibili

Scegliere la linea fissa di Vodafone per la propria abitazione, porta con sé diversi vantaggi esclusivi.

Ad esempio, si può Usufruire delle offerte convergenti per il fisso e il mobile. Ciò significa che attivando la linea fissa con lo stesso operatore si possono avere sconti e promozioni per la linea mobile, o viceversa.

Inoltre, un altro vantaggio è la stabilità e la velocità della fibra proposta da Vodafone.

Vodafone: ecco le offerte per portare Internet nella propria abitazione

Per prima cosa si deve verificare la copertura e poi bisogna scegliere una tra le tante tariffe per la linea fissa disponibili da parte di Vodafone.

La prima tariffa consigliata si chiama CASA START e presenta nessun vincolo di permanenza. Con essa si possono avere Internet senza limiti, con la migliore tecnologia Vodafone. In più il modem con Wi-Fi ottimizzato e anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Il costo della tariffa è di 27,95 € al mese. Mentre il costo di attivazione è gratuito.

La seconda promozione da prendere in considerazione è CASA PRO. Con quest’ultima, sempre senza nessun vincolo di permanenza, si possono ottenere Internet senza limiti, con la migliore tecnologia Vodafone, il modem di ultima generazione, con Wi-Fi ottimizzato e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Inoltre per la protezione della propria abitazione si ha a disposizione anche l’assicurazione assistenza casa con Quixa. Il costo in questo caso è di 29,95 € al mese. Mentre il costo di attivazione è gratis.

Se invece sei già in possesso di una SIM per la linea mobile di Vodafone, in quel caso la rete fissa risulta essere scontata.

La tariffa sarà sempre senza nessun vincolo di permanenza, e prevederà Internet senza limiti, con la migliore tecnologia Vodafone, il modem con Wi-Fi ottimizzato e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Per quanto riguarda invece la SIM mobile si hanno a disposizione voce e dati con giga e minuti illimitati e 200 SMS. In questo caso il costo della tariffa è di 23,95 € al mese attivando anche una SIM a 9,95 € al mese. Il costo di attivazione della linea fissa è gratis, mentre il costo di attivazione della SIM è di 10 €.