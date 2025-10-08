PalWorld: arrivano nuove polemiche sul titolo di Pocketpair

Il mondo dei videogiochi si trova nuovamente al centro di una discussione controversa. La quale è alimentata dall’annuncio del lancio della versione 1.0 di Palworld, previsto per il 2026. La notizia ha immediatamente riaperto il dibattito attorno al titolo di Pocketpair, già coinvolto in una causa legale con Nintendo. Quest’ultima ha in giudizio Pocketpair, accusandola di violazione di brevetti collegati al franchise Pokémon. La questione, però, non riguarda soltanto la disputa sui diritti. Solleva anche interrogativi più ampi sull’etica nello sviluppo dei videogiochi e sulla sottile linea che separa l’ispirazione dalla violazione della proprietà intellettuale. A tal proposito, è intervenuto Yoshiki Okamoto, figura di spicco dell’industria videoludica. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il game designer ha espresso un giudizio netto.

Palword: ecco i dettagli della recente discussione

Secondo lui, Palworld avrebbe superato un confine che non dovrebbe mai essere varcato. Okamoto ha sottolineato come l’accettazione di simili pratiche, giustificata soltanto dal successo commerciale o dall’apprezzamento del pubblico, rischia di stabilire un precedente pericoloso. Le parole dell’autore hanno scatenato reazioni contrastanti. Molti appassionati hanno ricordato che lo stesso Okamoto, durante la sua carriera, ha lavorato a progetti che prendevano spunti evidenti da titoli preesistenti. Un dettaglio che ha sollevato dubbi sulla coerenza delle sue critiche.

In ogni caso, la pressione del contenzioso, ha portato lo studio ad apportare modifiche sostanziali al gameplay. Tra le più significative, la rimozione della meccanica che consentiva di evocare i “Pals” attraverso sfere, elemento giudicato troppo simile alle celebri Poké Ball. Nonostante tali cambiamenti, Pocketpair non sembra intenzionata a rallentare lo sviluppo. Pochi giorni dopo l’annuncio di Pokémon Pokopia, nuovo titolo in stile cozy farming sviluppato da Koei Tecmo per Switch 2, è arrivata la presentazione di uno spin-off agricolo intitolato Palworld: Palfarm. Una coincidenza che molti osservatori hanno definito curiosa, alimentando ulteriormente il dibattito. In un settore in continua espansione, il dibattito intorno a Palworld potrebbe diventare un precedente significativo per l’intero settore gaming.