Imgur chiude i battenti nel Regno Unito

Accedere a Imgur nel Regno Unito è diventato impossibile. E questo solo dal 30 settembre 2025. Il celebre portale per la condivisione di immagini ha infatti deciso di interrompere completamente i propri servizi nel Paese. Oscurando sia il sito che i contenuti incorporati su piattaforme terze. Come ad esempio Reddit. Gli utenti britannici, ora, si trovano davanti a un semplice messaggio di contenuto non disponibile. La decisione arriva in seguito a un avvertimento formale da parte dell’Information Commissioner’s Office (ICO). Che ha avviato nei mesi scorsi un’indagine sulla piattaforma per il presunto uso improprio dei dati dei minori. Ed anche per l’assenza di controlli efficaci sull’età degli utenti.

Ma quella di Imgur è una ritirata che non basta a evitare le sanzioni

Il caso è nato a marzo, quando l’ICO ha notificato a MediaLab, la società proprietaria di Imgur, la possibilità di una multa sostanziosa. Questo per non aver rispettato la normativa britannica sulla protezione dei dati. Sebbene Imgur non abbia confermato pubblicamente che il blocco sia legato all’inchiesta, la tempistica rende il collegamento piuttosto evidente. La BBC ha riportato per prima la notizia. Sottolineando come la scelta della piattaforma non sia un caso isolato. Ma si inserisca in un contesto più ampio di crescente pressione normativa sulle piattaforme digitali in Europa e Regno Unito.

Impedire l’accesso al proprio sito, però, non sarà sufficiente a Imgur per sfuggire alle conseguenze legali. In una nota ufficiale, l’ICO ha definito quella di Imgur una “scelta commerciale”. Sottolineando che abbandonare il mercato britannico non esonera l’azienda dalle proprie responsabilità passate. L’indagine resta infatti aperta e l’eventuale sanzione potrebbe comunque essere applicata.

Imgur sembra aver scelto la via più semplice. Evitando i costi necessari per adattarsi alla normativa britannica. Tuttavia, questo passo indietro solleva nuovi dubbi su come altre piattaforme, soprattutto quelle che operano con risorse limitate, reagiranno in futuro a regolamenti simili. La questione si fa sempre più centrale nel dibattito tra innovazione digitale e tutela degli utenti. Specie i più giovani.