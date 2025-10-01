Cuffie da gioco a 20 euro: lo sconto AliExpress di ottobre è eccellente

La nuova promozione disponibile su AliExpress è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché gli utenti si ritrovano a poter acquistare un paio di cuffie da gioco (o da gaming, come preferite), completamente wireless, quindi utilizzabili direttamente senza l’ausilio di un collegamento con filo, estremamente versatili.

Lo sconto viene applicato in modo completamente automatico all’atto dell’acquisto, coinvolge un prodotto realizzato da Binnune, azienda cinese leader del proprio settore, disponibile in cinque colorazioni differenti tra loro, offrono esattamente le stesse identiche prestazioni. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono complessivamente discreti, sono prevalentemente plastici con coperture resistenti e allo stesso tempo malleabili, gomme sufficientemente morbide e adatte ad un utilizzo prolungato.

Le cuffie sono over-ear, il che significa che vanno a poggiarsi direttamente sul padiglione auricolare, senza insinuarsi all’interno del canale uditivo, per una maggiore ergonomia, ma soprattutto per una resa sicuramente più completa e versatile delle singole cuffiette. Il motivo è semplice, i driver installati al suo interno sono di grandi dimensioni, portando a bassi più corposi e una maggiore copertura delle frequenze sonore (più ampia sicuramente).

AliExpress, occasioni mai viste come sulle cuffie da gioco

La promozione applicata in questi giorni parte da un listino di 56,74 euro, per scendere di circa 36 euro e arrivare a dover sostenere un investimento finale di 20,38 euro. In questo modo il consumatore si ritrova a spendere decisamente meno del previsto, e dover allo stesso tempo sostenere un investimento davvero minimo per l’acquisto di un prodotto comunque performante e altrettanto versatile. L’acquisto è da completare subito qui.

Uno dei plus di questo prodotto è sicuramente rappresentato dalla possibilità di collegarsi wireless, quindi senza fili, alla maggior parte delle periferiche. Da notare che comunque parliamo di una connessione da 2,4GHz con il solo collegamento del trasmettitore tramite la porta USB-A (a prescindere dal sistema operativo di riferimento).