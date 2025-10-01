Alice & Bob fissano un nuovo record: qubit stabili per oltre un’ora

Il mondo del calcolo quantistico compie un passo da gigante grazie alla startup francese Alice & Bob. L’azienda ha annunciato di aver mantenuto stabili i suoi “cat qubit” per oltre un’ora, resistendo a uno degli errori più critici, i cosiddetti bit-flip. Il risultato, misurato con una confidenza del 95%, rappresenta un salto enorme rispetto al precedente record di 430 secondi stabilito un anno fa.

I qubit tradizionali, soprattutto quelli superconduttori, hanno una vita media di appena 25 millisecondi. Al confronto, i tempi ottenuti da Alice & Bob segnano un progresso superiore a un milione di volte. Alla base di questo successo c’è l’architettura Galvanic Cat, che combina stati quantistici “ibridi” più resistenti al decadimento con soluzioni ingegneristiche e software mirate. I risultati sono stati confermati anche dall’esecuzione di una porta logica Z con una fedeltà del 94,2% in soli 26,5 nanosecondi, un test fondamentale per dimostrare l’affidabilità della tecnologia.

Alice & Bob e il futuro del calcolo quantistico

Tale traguardo non è soltanto accademico. Eliminare quasi del tutto un tipo di errore significa poter applicare codici di correzione molto più leggeri. Secondo i ricercatori, ciò riduce di oltre 200 volte il numero di qubit fisici necessari per costruire un qubit logico stabile. In termini pratici, i computer quantistici del futuro potranno essere meno ingombranti, più economici e più facili da scalare industrialmente.

Non sorprende che Alice & Bob abbiano fissato un obiettivo ambizioso, ossia quello di realizzare entro il 2030 un computer con 100 qubit logici. Il percorso è ancora lungo, come ha ricordato il CTO e co-fondatore Raphael Lescanne, ma i progressi dimostrano la validità della tabella di marcia. Ora il passo successivo sarà testare le prestazioni dei Galvanic Cat durante le operazioni a due qubit, fondamentali per algoritmi complessi. Se la protezione dai bit-flip dovesse mantenersi anche in questo contesto, l’industria quantistica si troverebbe di fronte a una svolta decisiva.

Le implicazioni sono enormi. Si va dalla scoperta di nuovi materiali alla ricerca farmaceutica, passando per crittografia e ottimizzazione industriale, le applicazioni del calcolo quantistico si avvicinano a diventare reali. Insomma, con questo risultato, Alice & Bob si conferma tra i protagonisti di una corsa tecnologica che potrebbe cambiare enormemente l’informatica.