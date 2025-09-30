Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Unieuro: promozioni SPECIALI per un risparmio sensazionale

Scoprire le offerte Unieuro con sconti su notebook, tablet, elettrodomestici e accessori per rendere più pratiche e piacevoli le attività di tutti i giorni

scritto da Rossella Vitale
Unieuro propone una selezione che combina utilità e divertimento. Dai dispositivi per studio e lavoro agli strumenti per rendere la casa più funzionale, ogni prodotto è pensato per semplificare la vita. Anche lo smartphone in promozione cattura l’attenzione, garantendo connettività e comodità in ogni situazione. Chi desidera gestire meglio il tempo e le attività può trovare qui tutto ciò che serve: notebook per scrivere e navigare, tablet per leggere o guardare serie e dispositivi che rendono la pausa più piacevole. Non mancano piccoli elettrodomestici che aiutano nella cura dei tessuti, nella stiratura o in cucina, tutti disponibili a prezzi competitivi. Il tutto senza rinunciare allo stile o alla praticità, con prodotti affidabili e facili da usare. Con Unieuro, le giornate diventano più leggere, e ogni momento libero può trasformarsi in un’occasione per godersi la tecnologia.

Tecnologia super eccezionale da Unieuro

Tra le offerte di Unieuro spicca il Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.6″ a 529,90 euro, perfetto per lavoro e studio. Il Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 369 euro offre leggerezza e potenza per leggere o guardare contenuti multimediali. Il Samsung Galaxy A16 a 129,99 euro. Per le pause caffè, la De’Longhi EDG226.W Macchina per caffè a capsule a 64,99 euro coccola ogni momento, mentre la Rowenta Easy Steam VR5121 è poi a 89,99 euro facilita la stiratura.

Chi cura i tessuti può scegliere tra la LG RH90V9AVHN asciugatrice a 699,99 euro o la Bosch Serie 4 a 549 euro, disponibili da Unieuro. La cucina guadagna funzionalità con il Haier 2D 60 Serie 5 a 899 euro e l’AEG TI64IB30IZ Piano cottura a induzione SaphirMatt a 999 euro, entrambi offerti da Unieuro. Tutte queste promozioni rendono lo shopping intelligente e conveniente.

