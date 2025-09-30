Google Documenti: ecco il Material 3 Expressive e nuove gesture

Come di consueto Google continua a lavorare ad update stanti e regolari per tutte le sue piattaforme, questa volta è il turno di Google documenti che è in procinto di ricevere un sostanzioso aggiornamento che introduce interessanti funzionalità e anche un restyling in chiave Material 3 Expressive, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Interessanti novità

Analizzando il codice sorgente dell’ultima versione disponibile di Google documenti Emergono interessanti dettagli sulle novità in arrivo in futuro, nello specifico stiamo parlando di nuovi filtri per la ricerca, un update dal punto di vista del design e ultimo un cambiamento per quanto riguarda l’utilizzo a una mano della piattaforma.

Iniziamo parlando dei nuovi filtri, all’interno dei documenti sarà possibile cercare elementi sulla base di tre nuovi filtri, sarà possibile infatti filtrare per tipo di file, persone e data di ultima modifica, nello specifico sarà possibile cercare una particolare tipologia di file semplicemente digitando il formato nella casella di ricerca, idem per le persone dal momento che sarà possibile cercare in base al nome del collaboratore o del proprietario del file e sarà possibile allo stesso tempo cercare in base alla ultima modifica dei file presenti in archivio.

Per quanto riguarda invece la modifica design, pare che Google abbia in programma di rivedere in modo importante il Floating Action Button (FAB), il pulsante fluttuante “+” Il quale dovrebbe ricevere un sostanzioso cambiamento per garantire un design decisamente più fresco e conforme con le linee di Android 16.

In ultimo poi abbiamo lo spostamento della barra di formattazione dall’alto verso il basso, quest’ultima dunque viene ancorata al versante inferiore della schermata e consentirà all’utente di accedere al grassetto, corsivo e formattazioni varie in modo molto più facile e col pollice della propria mano di utilizzo.

Queste funzionalità sono attualmente ancora in fase di sviluppo dunque è difficile prevedere quando inizierà la fase di test e poi la fase di rilascio globale, sicuramente l’attesa non sarà breve.