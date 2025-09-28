Euronics speciale LOGITECH: offerte eccezionali a prezzi sensazionali

Se sei un gamer appassionato o uno streamer alla ricerca di qualità, Euronics ha tutto ciò che serve per far salire il tuo setup di livello. Qui non si tratta solo di prodotti: ogni mouse, cuffia o tastiera è pronto per essere testato e provato senza stress. Ti basta avvicinarti e toccare con mano la tecnologia che rende ogni azione più precisa, ogni suono più nitido e ogni digitazione più veloce. Tra offerte allettanti e prezzi che strizzano l’occhio, da Euronics puoi scoprire come la qualità Logitech renda il gioco più divertente, coinvolgente e completo, senza svuotare il portafogli. Mouse, cuffie, tastiere e persino un volante da corsa sono a portata di mano, pronti per migliorare le tue sessioni di gioco.

Euronics trasforma il tuo gaming

Se vuoi precisione assoluta, il mouse G502 X LIGHTSPEED-Nero da Euroncis a 89,90 euro risponde a ogni movimento con incredibile reattività. Le cuffie G535 Wireless Gaming Headset a 79,90 euro ti immergono completamente nel gioco, mentre la versione cablata G335 Wired Gaming Headset-Nero a 39,90 euro è perfetta per chi cerca semplicità senza rinunciare alla qualità. Per registrazioni perfette, il Microfono dinamico Yeti GX-Nero a 99 euro offre audio cristallino, mentre la G515 LIGHTSPEED TKL a 99,90 euro unisce design e prestazioni per digitazioni rapide.

Chi punta al top trova nella G915 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard a 189 euro una scelta senza compromessi. Non manca l’adrenalina: il Volante da corsa G923 SE (PS5/PS4) a 259 euro ti fa sentire un vero pilota. Infine, le cuffie G535 LIGHTSPEED-Blu/Nero a 69,90 euro completano il setup aggiungendo stile e funzionalità. Da Euronics ogni prodotto Logitech è pronto per essere provato e scelto secondo le tue esigenze.