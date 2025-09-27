Pixel 10: il Ring Stand magnetico può graffiare la scocca

Google Pixel 10

Quando compri un accessorio ufficiale per uno smartphone, ti aspetti che sia perfettamente compatibile, ben progettato e privo di sorprese. Invece molti utenti del nuovo Pixel 10 stanno segnalando un inconveniente fastidioso collegato al Pixelsnap Ring Stand: pare che il supporto magnetico possa graffiare la parte posteriore del telefono, specialmente se lo usi senza cover. Non è un difetto universale, ma è abbastanza frequente da far accendere un campanello d’allarme.

Il problema nasce da piccoli dettagli: le viti che tengono la parte ad anello fissata al pannello magnetico si allentano con l’uso, dopo poche piegature, e in qualche caso alcune di queste viti sono cadute. Quando questo accade, la parte metallica del ring può strofinare contro il vetro posteriore del telefono (oppure contro il case), lasciando graffi. Anche la presenza di polvere o granelli sottili tra il vetro e il pezzo metallico peggiora la situazione, perché trasformano il contatto in qualcosa di abrasivo.

Come evitare danni al Pixel 10

Se vuoi usare il Ring Stand senza rimpianti, ci sono diverse precauzioni semplici che possono salvarti da graffi indesiderati:

Attacca una cover sottile: anche solo una pellicola protettiva o uno strato aderente sul retro può fare la differenza, evitando che il metallo tocchi direttamente il vetro.

Controlla e stringi le viti con un cacciavite Torx piccolissimo (T1 nei casi riportati): molti utenti hanno risolto temporaneamente il problema così.

Pulisci spesso la superficie posteriore del telefono e il retro del supporto prima di attaccarlo: polvere e sabbia sono i nemici principali del vetro.

Evita di lasciare il Ring Stand attaccato durante la ricarica wireless: alcuni segnalano che l’accoppiata “anello + vetro + calore” può aumentare il rischio di graffi o danneggiamenti.

In breve: se pensavi che un accessorio magnetico fosse un dettaglio secondario, questo caso dimostra che anche il più piccolo particolare può diventare fonte di problemi per chi tiene il telefono senza nulla. Il Ring Stand è utile, ma se vuoi proteggere bene il tuo Pixel 10, serve un po’ di cura per salvaguardare la scocca.