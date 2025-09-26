OD di Kojima si mostra in un trailer, brividi per l’horror psicologico

C’è un’atmosfera diversa quando il nome Kojima è legato ai film horror: ogni trailer, ogni immagine sa di promessa e trasformazione di ciò che conosciamo. Con OD, l’autore svela una porzione del suo racconto oscuro: un trailer che non mostra tutto ma abbastanza per far battere i polsi, evocare interrogativi e lasciare un senso di inquietudine che persiste anche dopo lo schermo spento. È il tipo di gioco che promette di non lasciarti mai del tutto al sicuro.

In queste immagini si percepiscono corridoi dall’illuminazione fioca, sagome sfocate, dettagli che non si rivelano mai completamente. Il protagonista — o la figura centrale — cammina in luoghi che sembrano familiari e al contempo deformati: pareti che respirano, grida lontane, specchi oscuri che riflettono versioni distorte. Ci sono visioni che balenano, elementi dell’oscurità che appaiono solo per un’istante e poi svaniscono. Ma il senso è chiaro: OD non è un survival horror convenzionale, ma un’esperienza che parla direttamente al subconscio.

Cosa anticipa il trailer e cosa possiamo aspettarci

Il video non si limita a mostrare creature o jump scare: punta su atmosfera, tensione psicologica, disorientamento visivo. Non sappiamo per cosa sta fuggendo il protagonista — se si tratta di una malattia mentale, di una dimensione alternativa, di un disturbo della percezione — ma sappiamo che ogni inquadratura è pensata per lavorare sulla soglia tra sogno e incubo.

Dal punto di vista tecnico OD mostra effetti di luce riusciti, ambientazioni dettagliate e un movimento della camera che sottolinea il senso di claustrofobia e disagio. Non sembra un horror che punta solo allo spavento visivo, ma uno che costruisce inquietudine con silenzi, rumore ambientale e gesti appena suggeriti.

Se tieni d’occhio il catalogo di Kojima — tra Metal Gear, Death Stranding e altri esperimenti — sai che non ama ripetersi. OD: vuole essere diverso, vuole farlo con più mistero che risposte. Il trailer serve a questo: catturare emozione, provocare curiosità e portarti a cercare ogni indizio possibile.

Se tutto va secondo le aspettative, OD potrebbe diventare un titolo cult, un horror che non si consuma in un pomeriggio, ma resta dentro, con domande e simboli che torneranno a farsi sentire nelle ore dopo la fine.