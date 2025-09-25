Guerra fredda orbitale: cosa sappiamo (e cosa no) sul satellite cinese che osserva quello americano

Hai presente quando qualcuno ti dice che ti sta osservando, ma non sai se è un rumor, un’illusione ottica o qualcosa di più concreto? È più o meno quello che succede ora nello spazio tra USA e Cina: reportage, accuse e preoccupazioni, ma finora niente che permetta di affermare con certezza che un satellite cinese stia “monitorando” un satellite americano come azione ostile.

Alcune fonti dicono che, in orbita bassa, satelliti cinesi della costellazione Jilin-1 hanno fotografato o individuato — da decine di chilometri di distanza — satelliti americani che svolgono compiti di sorveglianza o spionaggio. L’operazione è descritta come “tit-for-tat”, una risposta alla crescente attività americana nello spazio vicino alla stazione spaziale cinese o ai satelliti cinesi di alto valore. Ma non ci sono parole ufficiali che confermino che stia lì per “inquadrare” intenzionalmente con fine aggressivo. Ciò che è certo è che la visione dal satellite cinese è abbastanza buona da rilevare la presenza dell’altro oggetto, non tanto da interferire con esso.

Perché la gente è preoccupata

Perché tutto questo genera tensione reale. Quando un satellite si muove vicino a un altro, la sfida non è soltanto tecnologica, ma si porta dietro implicazioni militari, diplomatiche e strategiche. Se un Paese sviluppa la capacità di seguire da vicino i movimenti satellitari di un altro, può potenzialmente: capire dove sono i punti deboli, raccogliere dati su orbite, tempistiche, vulnerabilità, e potenzialmente prepararsi a interferire, limitare o bloccare le operazioni dell’altro.

Per gli Stati Uniti, queste segnalazioni alimentano il timore che la Cina stia raffinando tecniche di sorveglianza spaziale che, se usate male, potrebbero costituire una forma di pressione geopolitica o uno strumento di deterrenza.

Al tempo stesso, la Cina replica che molte di queste osservazioni avvengono nel quadro di attività commerciali o di telerilevamento non militare, e che la sorveglianza spaziale è già una caratteristica normale (anche se poco discussa) di molte nazioni.

Finché non arrivano prove visive chiare, dati da fonti indipendenti o conferme ufficiali, restiamo nel regno della speculazione informata. Ma la cosa è sicura: lo spazio non è più una zona franca, né un club privato. Sta diventando terreno di tensioni, competizione, ma anche spinta all’innovazione tecnologica. E come sempre, nello spazio, ciò che succede potrebbe avere conseguenze qui sulla Terra.