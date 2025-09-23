Apple iPhone 16 Pro Max, il PREZZO è FOLLE su Amazon oggi

Una promozione a dir poco più unica che rara vi attende su Amazon in questi giorni, momento in cui potete pensare di mettere le mani su un prodotto di ottima qualità come Apple iPhone 16 Pro Max, pagando comunque una cifra tutt’altro che elevata, o meglio fortemente ridotta rispetto al listino originario.

Lo smartphone è caratterizzato da dimensioni veramente elevate, pensate che a tutti gli effetti parliamo di un prodotto da 227 grammi, con 163 x 77,6 x 8,25 millimetri di spessore, a “causa” soprattutto della presenza di un ampio display da 6,9 pollici, un Liquid Retina che raggiunge una risoluzione di 1320 x 2868 pixel, oltre a 460 ppi ed un refresh rate di 120Hz. Sotto il cofano si trova invece il processore Apple A18 Pro, esa-core con una frequenza di clock di 3,78GHz, passando anche per la GPU Apple 6-core con un quantitativo di RAM più che soddisfacente: 8GB.

Da notare in fase di acquisto che la memoria ROM non è espandibile, ciò sta a significare che resterà fissa per tutta la vita del prodotto, di conseguenza non potrà essere utilizzata una microSD o similari. Valutate attentamente il da farsi, perché appunto non potrete in nessun modo cambiarla.

Apple iPhone 16 Pro Max, la promozione assurda su Amazon

Una promozione così difficilmente si era vista, difatti il prezzo di listino di 1699 euro di Apple iPhone 16 Pro Max viene sapientemente scontato da Amazon sino ad arrivare a un valore finale di 1499 euro (corrisponde a quasi 200 euro di sconto). Ordinatelo subito premendo qui.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna a domicilio entro pochi giorni e la certezza comunque di poter godere della solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.