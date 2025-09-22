Scopri i “Momenti chiave” in Google Foto e rivivi i momenti migliori

Google ha iniziato a introdurre ufficialmente una piccola ma interessante novità in Google Foto: la funzione “Momenti chiave”, pensata per rendere più immediata e intuitiva la visione dei video. L’aggiornamento, annunciato il 29 agosto, è in fase di rollout per gli utenti Android e porta un approccio più intelligente alla navigazione dei contenuti, evidenziando automaticamente i passaggi che l’app ritiene più significativi all’interno di ogni video.

Momenti chiave: guarda subito le foto più significative

Il concetto è semplice e al tempo stesso utile: mentre scorri la galleria e apri un video, potresti notare nella barra di avanzamento un segmento leggermente più spesso del normale. Quel piccolo accorgimento visivo indica che l’app ha rilevato un momento chiave. Il colore del segmento cambia rispetto al tema standard del dispositivo, e al suo fianco appare un piccolo chip con l’etichetta “Momento chiave”. Un tap su di esso apre un mini menù che consente di interagire: puoi dare un feedback positivo o negativo sul riconoscimento automatico, creare una breve clip contenente solo quel momento oppure rimuovere l’indicatore se lo ritieni superfluo.

Questa funzione non arriva isolata: fa parte di un più ampio rinnovamento dell’app iniziato in estate, che ha portato un nuovo editor di immagini e una revisione dell’interfaccia del visualizzatore dei video. L’obiettivo di Google sembra chiaro: trasformare Foto in uno strumento non solo di archiviazione, ma anche di fruizione intelligente, capace di suggerire automaticamente i contenuti più interessanti senza che l’utente debba passare ore a cercarli.

Al momento “Momenti chiave” è disponibile solo lato server per chi utilizza le versioni 7.44 e 7.45 dell’app su Android. Non ci sono indicazioni precise su quando la funzione arriverà anche su iOS, e per il momento la distribuzione appare graduale. Per chi vuole provare subito la novità, basta aggiornare o installare l’app dal Google Play Store: con un tap su “Installa” o “Aggiorna”, l’ultima versione dell’app sarà pronta all’uso.

Più che una rivoluzione, si tratta di un piccolo passo verso un’esperienza più fluida e intelligente, in cui i video non sono più solo file da scorrere, ma storie da vivere rapidamente, con l’aiuto di un’app che sa riconoscere i momenti davvero importanti. Momenti chiave non cambia radicalmente l’utilizzo di Google Foto, ma rende più immediata e interattiva la fruizione dei video, anticipando forse la direzione futura dell’intera piattaforma.