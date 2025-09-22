Ad
MediaWorld: offerte STRATOSFERICHE Hisense per la cucina

MediaWorld presenta sconti eccezionali con elettrodomestici Hisense scegliendo due prodotti si ottiene fino a 400 euro di vantaggio immediato

Chi l’ha detto che cambiare cucina è un’impresa titanica? Con MediaWorld non servono né architetti né progetti folli: basta la voglia di novità. Avete presente quando ci si annoia del solito forno che cuoce male, del piano che sembra un reperto archeologico o della lavastoviglie che decide lei quando lavare? Bene, adesso c’è la possibilità di dire basta e farlo col sorriso. E non è la solita promozione di passaggio, ma un’iniziativa che vi fa davvero mettere mano alla cucina in grande stile. La regola è semplicissima: due prodotti Hisense e via con fino a 400 euro di sconto. Facile, chiaro e senza troppi giri di parole. E attenzione, perché il calendario è tiranno: fino al 28 settembre avete il tempo di dare una svolta agli elettrodomestici e dire addio al rimpianto. MediaWorld si è lanciata in una di quelle mosse che ti fanno pensare “perché non ci ho pensato prima?”. Ora tocca a voi: cambiare e risparmiare, senza lasciar scappare l’occasione.

Le offerte Hisense da MediaWorld

Nello store di MediaWorld c’è l’imbarazzo della scelta. Potete iniziare dal forno da incasso Hisense BI64211EPB a 399,99 euro, elegante e pronto a dare un tocco raffinato. Oppure puntare sul forno Hisense BI64213EPX, in classe A, a 386,99 euro, pratico e funzionale. Per le idee creative ai fornelli non manca il piano cottura Hisense, vostro a 206,99 euro, che vi lascia spazio per ogni ricetta. Se invece guardate al lavaggio, MediaWorld propone la lavastoviglie Hisense HV643D60 dal design moderno a 529,99 euro oppure la lavastoviglie Hisense HV16B a 424,99 euro, affidabile e compatta. Ecco la magia: scegliendone due, MediaWorld abbatte il prezzo fino a 400 euro. Il tempo stringe, ma lo store vi aspetta con offerte che non hanno voglia di restare sugli scaffali.

