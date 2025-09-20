Sottomarini sotto assedio: l’AI cinese cambia la guerra invisibile

La nota capacità dei sottomarini di scomparire negli abissi potrebbe presto vacillare. Un gruppo di ricercatori cinesi, guidati dall’ingegnere Meng Hao del China Helicopter Research and Development Institute, ha sviluppato un sistema di AI che promette di rivoluzionare la guerra antisommergibile. Secondo i dati pubblicati, l’algoritmo sarebbe in grado di individuare i battelli subacquei con un tasso di successo del 95%, lasciando loro appena un 5% di probabilità di fuga.

Il cuore del sistema risiede nella capacità di fondere in tempo reale i dati provenienti da diverse fonti. Boe sonar, radar, sensori magnetici e strumenti oceanografici, che rilevano parametri come temperatura e salinità, vengono integrati per produrre una mappa dinamica e aggiornata. Questa combinazione permette di inseguire i sottomarini anche quando utilizzano manovre elusive o droni diversivi. Durante le simulazioni, persino i decoy acustici non sono riusciti a confondere l’algoritmo, capace di adattare le strategie in pochi istanti.

AI cinese e nuove strategie per il dominio subacqueo

I sottomarini sono sempre stati considerati strumenti strategici fondamentali, deterrenti nucleari, piattaforme di intelligence e mezzi d’attacco contro flotte nemiche. Gli Stati Uniti, ad esempio, contano circa 70 unità nucleari operative, principale strategia di contenimento verso Pechino. La capacità di confondersi con il rumore dell’oceano e di sfruttare sistemi diversivi infatti ha finora garantito loro un vantaggio decisivo.

L’AI cinese punta a colmare proprio questo. Oltre al sistema di localizzazione, i ricercatori stanno testando interfacce basate su modelli linguistici avanzati. Questi strumenti tradurrebbero i calcoli complessi dell’algoritmo in raccomandazioni comprensibili, alleggerendo il carico cognitivo dei comandanti. In situazioni di alta pressione, dove le decisioni vanno prese in pochi secondi, questa funzione potrebbe risultare determinante. Coordinare navi di superficie, droni aerei e veicoli subacquei in una rete integrata di caccia tridimensionale diventerebbe così più immediato ed efficace.

Insomma, se confermata e applicata in contesti reali, tale innovazione ridurrebbe notevolmente l’invisibilità dei sottomarini stealth. Un cambiamento che potrebbe riscrivere le strategie navali mondiali, mettendo in discussione decenni di certezze basate sul dominio silenzioso degli abissi.