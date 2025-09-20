Ad
NewsOfferteVolantini

MediaWorld: grandi PROMO sugli elettrodomestici Hisense

MediaWorld propone prezzi convenienti con forni lavastoviglie e piano cottura Hisense da combinare insieme per ottenere sconti eccezionali fino a 400 euro

scritto da Rossella Vitale
MediaWorld: grandi PROMO sugli elettrodomestici Hisense

C’è chi entra da MediaWorld così per sfizio e scopre che i veri protagonisti non sono i televisori giganti, ma i forni e le lavastoviglie pronti a trasformare la cucina. L’aria che si respira è quella delle novità che scottano, perché i prezzi sono eccezionali. La scadenza delle promo di stavolta? Il 28 settembre segna la fine di queste offerte. E allora diventa quasi una sfida con se stessi: si entra convinti di resistere, ma alla fine si esce con l’idea che un elettrodomestico nuovo non è solo un acquisto, ma un modo di dare carattere alla casa. Anche perché lo sconto combinato fino a 400 euro fa gola a chiunque. La parte divertente? Ogni prodotto ha la sua missione precisa: c’è chi arrostisce, chi lava, chi scalda o chi porta ordine dopo una cena affollata. E quando tutto questo arriva sotto l’insegna MediaWorld, la tentazione diventa quasi impossibile da ignorare.

Su Telegram si trovano promozioni Amazon irresistibili e codici sconto da non perdere. Basta seguire Codiciscontotech [clicca qui su questo link] e Tecnofferte [qua trovi tutte le novità] e iscriversi subito per ottenere il massimo dalle offerte disponibili.

Le offerte imperdibili Hisense ora in promo solo con MediaWorld

mediaworld hisense

In queste settimane MediaWorld propone il piano cottura Hisense, disponibile a 206,99 euro, perfetto per dare energia a ogni ricetta. Sempre a tema cucina, il forno da incasso Hisense BI64211EPB è proposto a 399,99 euro, mentre il forno da incasso Hisense BI64213EPX, in classe A, è a 386,99 euro, entrambi pratici e moderni. Sul fronte lavaggio, si trova la lavastoviglie Hisense HV16B, a 424,99 euro, e la lavastoviglie Hisense HV643D60, modello avanzato dal design attuale, a 529,99 euro. L’aspetto interessante? Con due prodotti acquistati, MediaWorld applica uno sconto fino a 400 euro. E non finisce qui: la promozione vale online e in negozio. Per chi desidera aggiornare la cucina, MediaWorld offre la combinazione perfetta di qualità e prezzo. Da cogliere subito, perché dal 29 settembre non resta che il rimpianto.

mediaworld
mediaworld
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.