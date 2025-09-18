Iliad introduce il costo fisso per il passaggio da SIM a eSIM

Novità in casa Iliad Italia sul fronte eSIM. Dal 15 settembre 2025 l’operatore ha eliminato la precedente promozione che prevedeva il passaggio gratuito da SIM fisica a eSIM per i clienti con offerte da almeno 9,99€ al mese. Adesso, il contributo richiesto per la sostituzione è identico per tutti. Ovvero 9,99 euro da pagare in un’ unica soluzione, sia per i già clienti consumer che per quelli business, nel secondo caso IVA esclusa.

La modifica arriva in un momento di rafforzamento della strategia digitale del gruppo, che l’8 settembre ha esteso il formato eSIM anche al marchio iliadbusiness, destinato ad aziende e partite IVA. Nello stesso momento è stata anche aggiornata la pagina ufficiale sul sito dell’operatore, con nuove sezioni dedicate sia ai clienti privati sia a quelli professionali, dove non compare più alcun riferimento agli sconti.

Come funziona la eSIM Iliad e le modalità di attivazione

Il passaggio può essere richiesto dall’app Iliad, dall’area personale sul sito o tramite le SIMBOX nei punti vendita. Anche i nuovi clienti, al momento della sottoscrizione di un’offerta, possono scegliere direttamente il formato digitale, sempre al costo di 9,99€, lo stesso previsto per le SIM fisiche.

Per chi non lo sapesse, la eSIM è una scheda telefonica integrata nel dispositivo, non si inserisce fisicamente ma viene scaricata tramite QR Code. Una volta attivata, consente di usare la rete Iliad esattamente come una SIM tradizionale. In caso di furto o guasto dello smartphone, però, sarà necessario richiedere una nuova eSIM con un nuovo QR Code, pagando nuovamente 9,99 euro. Iliad sottolinea che le eSIM possono essere trasferite tra dispositivi compatibili, riutilizzando lo stesso codice fornito al momento dell’attivazione.

I dispositivi Apple supportano fino a nove eSIM, mentre la maggior parte degli smartphone Android fino a cinque, ma se ne può utilizzare una sola per volta insieme a una eventuale SIM fisica. Insomma, con questa decisione, l’operatore francese uniforma i costi e semplifica la gestione delle sostituzioni, spingendo al tempo stesso un formato ormai sempre più diffuso. L’eSIM, infatti, rappresenta una delle soluzioni più moderne nel campo della telefonia mobile, poiché garantisce praticità e rapidità di configurazione.