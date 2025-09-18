Droni ROOSTER, nuova tecnologia militare molto innovativa

Una nuova tecnologia militare è stata implementata e sperimentata in modo da poterla inserire ed utilizzare al meglio sul campo. Si tratta dei droni ROOSTER progettati dall’ azienda israeliana Robotican. Il nome dei droni si riferisce a Robotic Observation System for Tactical Engagement and Reconnaissance. Questi dispositivi sono caratterizzati da una struttura a gabbia che consente loro di rotolare sul terreno, salire scale e infilarsi in spazi molto ristretti. La versatilità di questi droni li rende molto utili nei luoghi dove è necessario una particolare azione militare e dove gli uomini non possono entrare.

Con il nuovo equipaggiamento le azioni militare più precise potranno essere effettuate senza troppi sforzi e con molta facilità. Grazie alle caratteristiche del drone entrare all’ interno di edifici o tunnel risulterà molto semplice e questo migliore l’ efficacia degli attacchi. Quando si tratta con questa tecnologia è necessario che tutto funzioni al meglio per evitare delle complicazioni durante il loro utilizzo. Proprio per questo i nuovi droni sono stati testati sul campo per verificarne l’ efficacia e l’ efficienza.

Droni ROOSTER, ecco le loro caratteristiche principali

Oltre alle caratteristiche dei comuni droni, il ROOSTER è stato dotato di un ordigno guidato da 300 grammi rendendolo un’ arma a tutti gli effetti. Grazie ad esso sarà più semplice colpire in modo mirato obiettivi all’ interno di zone molto ristrette. Il dispositivo pesa 1,6 chilogrammi ed è stato progettato per limitare i danni in caso di urti contro altri oggetti. L’ introduzione dell’ AI migliora la capacità del drone di prefissarsi autonomamente degli obiettivi durante la sua perlustrazione. Inoltre è in grado di trasportare carichi come sensori ambientali, camere termiche e spettrali rendendolo molto versatile. L’ autonomia dichiarata è di mezz’ ora in modalità rotolamento, mentre è di 12-15 minuti quando è in volo. In modalità standby invece raggiunge le quattro ore di autonomia. I droni sono in grado anche di connettersi tra di loro in modo da creare una rete interna molto più sicura di quella GPS e radio.

I ROOSTER sono stati testati non solo dall’ esercito israeliano, ma anche dalla DEA statunitense e dalle forze armate spagnole. Con i nuovi dispositivi la tecnologia militare arriva a perfezionare anche i più piccoli dettagli per renderli super efficaci.