AliExpress, gli sconti sono PAZZI oggi: tutto è scontato del 50%

Le offerte si sprecano su AliExpress con tantissimi prezzi che calano drasticamente rispetto ai listini attuali, le offerte vanno a toccare moltissimi prodotti di varie categorie merceologiche, mettendo a disposizione del consumatore finale un risparmio fuori da ogni logica. Tutti i prodotti che decidete di acquistare in questi giorni saranno spediti direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con la certezza di ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi.
AliExpress, ecco quali sono gli sconti di oggi
- Tastiera Bluetooth wireless Microdata per mouse tablet per Ios Android Windows Mini Pro iPad Air – PREZZO: 12,53 euro al posto di 27 euro – LINK.
- Ninkear YBOOK15 Laptop AMD Ryzen 3 3200U 15.6 pollici 360 ° Flip FHD IPS 1920*1080 Touchscreen 16G + 512GB tastiera retroilluminata Windows 11 – PREZZO: 199 euro al posto di 682 euro – LINK.
- Scheda di memoria Sandisk originale 256 GB 128 GB 64 GB 32 GB TF scheda micro SD Classe 10 UHS-1 scheda flash Memoria Microsd per PC Samrtphone – PREZZO: 1 euro al posto di 8,32 euro – LINK.
- Stampante fotografica portatile Xiaomi Mi Stampante termica per etichette Bluetooth 5.0 Stampante tascabile multifunzione Mijia AR per tablet smartphone – PREZZO: 49 euro al posto di 116 euro – LINK.
- KTC H27T22 Monitor da gioco da 27 pollici 2560×1440 QHD 16:9 ELED 180Hz Schermo pannello IPS veloce 1 ms Tempo di risposta GTG 124% sRGB HDR10 – PREZZO: 146 euro al posto di 340 euro – LINK.
- Scheda di acquisizione video USB 3.0 Hagibis con PD da 100 W per Meta Quest 3 iPad da HDMI a USB/Tipo-c Videoregistratore per streaming live da gioco – PREZZO: 14 euro al posto di 51 euro – LINK.
- AMD Ryzen 7 7700 R7 7700 4.5 GHz processore CPU a 8 Core a 16 Thread 5NM L3 = 32M Socket AM5 sigillato senza dispositivo di raffreddamento – PREZZO: 171 euro al posto di 353 euro – LINK.
- MicroData Mini PC N5A 8 core 12 thread Intel i5 12450H Windows 11 Pro DDR5 4800 Hz, 16G 518 GB/1 TB, 1 * M.2 (S SSD NVME, 2280) WIFI5+BT4.2 – PREZZO: 355 euro al posto di 714 euro – LINK.
- Xiaomi Ripetitore WiFi Pro Mi Amplificatore Espansore di rete Router Power Extender Roteador 300M 2.4G 2 Antenna per Router Home Office – PREZZO: 9,77 euro al posto di 29 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.