domenica, Settembre 14, 2025
Robot-tentacolo: nuova frontiera rende obsolete le immersioni pericolose

Robot-tentacolo: i nuovi robot subacquei in grado di esplorare fondali e ambienti ostili senza mettere a rischio vite umane.

scritto da Rosalba Varegliano
Immagina un robot che si estende come un tentacolo — per questo soprannominato robot-tentacolo; flessibile, morbido, capace di infilarsi in spaccature, aggirare ostacoli e manipolare oggetti delicati. Tutto ciò sott’acqua, dove le immersioni umane diventano costose, rischiose, talvolta impossibili. Questa è la direzione verso cui sta andando la ricerca robotica subacquea: combinare soft robotics, flessibilità, materiali deformabili e controllo preciso per costruire sistemi che possano operare in profondità, in condizioni estreme, minimizzando i pericoli.

L’idea è che, in futuro, molte missioni attualmente affidate a sommozzatori o operatori subacquei rischiosi potranno essere delegate ai robot. Come le esplorazioni di relitti, l’ispezione di infrastrutture sommerse, interventi in ambienti contaminati, monitoraggio ecologico di barriere coralline, o recuperi scientifici in acque profonde.

Tentacoli hi-tech: robot che esplorano l’ignoto al posto degli umani

Il “tentacolo” robotico è reso possibile da diversi elementi tecnici:

  • Soft robotics & strutture flessibili: materiali che possono piegarsi, torcersi e cambiare forma in modo controllato, riducendo il rischio di danni sia al robot che all’ambiente circostante.

  • Sensori tattili e di forza distribuiti per capire con precisione cosa il tentacolo sta toccando (per esempio sabbia, rocce, organismi), e adattare la pressione o la forma per evitare danni.

  • Attuatori pneumatici o basati su fluidi interni: per espandersi, contrarsi, estendersi su lunghe distanze con movimento continuo e fluido.

  • Controllo remoto o autonomia parziale: il robot può essere pilotato da una nave madre o da una base, oppure operare in autonomia in funzione di missioni preimpostate, con feedback sensoriale in tempo reale.

  • Camera e strumentazione specializzata: videocamere ad alta definizione, sonar acustici, strumenti per campionamento; bracci manipolatori delicati per operazioni precise.

Esempi attuali e sfide future

Esistono già prototipi e robot ispirati a organismi marini (polpi, seppie, stelle marine) che mostrano quanto la natura possa ispirare la robotica in ambienti complessi. Così come agli animali di terra, ormai noto, tra i tanti, il celebre cane robot. Alcuni robot gonfiabili, per esempio, possono estendersi moltissimo rispetto alla loro dimensione iniziale e passare attraverso spazi angusti, cambiare direzione usando sezioni modulabili, o manipolare oggetti con ventose. Altri robot sono amphibious, nuotano ma possono anche muoversi sul bagnasciuga o sui fondali, con movimenti che imitano gli animali marini.

Le sfide restano: robustezza dei materiali (per resistere a salinità, pressione e corrosione), autonomia energetica, comunicazione subacquea (i segnali radio non penetrano bene sul fondo), sicurezza e affidabilità nei casi in cui gli interventi umani restano necessari.

