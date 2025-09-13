Il declino silenzioso dei ghiacciai del Pamir

C’è sempre stato qualcosa di affascinante, quasi leggendario, nei ghiacciai del Pamir e del Karakoram. Mentre nel resto del mondo il ghiaccio arretrava senza sosta, qui sembrava resistere come un custode silenzioso, immune ai cambiamenti che consumavano Alpi, Ande e Himalaya. Gli scienziati li chiamavano “anomalia Pamir-Karakoram”, un nome che suona come una sfida lanciata al riscaldamento globale. Ma le ultime ricerche raccontano una storia diversa, più fragile e molto meno rassicurante.

Quando i ghiacciai leggenda cominciano a sciogliersi

Il ghiacciaio Kyzylsu, nel cuore del Pamir tagiko, è diventato una sorta di termometro naturale. Fino a pochi anni fa sembrava stabile, quasi indifferente, ma dal 2018 qualcosa si è incrinato. I dati raccolti da una stazione climatica installata a oltre 3.000 metri di quota – in un luogo tanto remoto quanto prezioso – hanno mostrato un calo netto delle nevicate. È proprio la neve, trasformandosi lentamente in ghiaccio, a nutrire i ghiacciai e a mantenerli in vita. Senza quel ricambio costante, la bilancia si sbilancia: il Kyzylsu ha iniziato a sciogliersi più velocemente, rilasciando acqua che non verrà mai più recuperata.

Paradossalmente, per ora sembra quasi un vantaggio. I fiumi che scorrono verso valle hanno più portata, e l’Amu Darya, che per secoli ha dato vita a intere comunità, riceve una spinta supplementare. Ma è un guadagno illusorio: è come vivere di risparmi senza rimettere nulla da parte. Prima o poi, il conto arriva.

Ciò che rende questa ricerca speciale è anche il modo in cui è stata condotta. I ricercatori non si sono limitati a piazzare strumenti sofisticati e andarsene: hanno formato gli abitanti della zona, affidando loro la cura della stazione. Così, in un angolo di mondo difficile da raggiungere, la scienza diventa anche una questione di comunità, un ponte tra chi vive quei paesaggi ogni giorno e chi cerca di capirne i segreti.

Se davvero il 2018 è stato l’inizio di un lento declino, lo scopriremo nei prossimi anni, con l’arrivo di nuovi dati e osservazioni. Intanto, l’anomalia che sembrava indistruttibile assomiglia sempre di più a un’illusione. Anche qui, tra le montagne del Pamir e del Karakoram, il ghiaccio ha cominciato a raccontare la stessa storia che sentiamo altrove: quella di un mondo che cambia troppo in fretta.