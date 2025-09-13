Apple Magic Keyboard: Amazon la offre con un prezzo bomba

Occasione unica quella proposta oggi da Amazon per consentirvi di acquistare l’Apple Magic Keyboard. Non a caso, infatti, il colosso dell’e-commerce Amazon lo offre con un prezzo speciale di soli 399 euro. Un prezzo del tutto conveniente che ha già attirato tantissimi utenti verso l’acquisto del prodotto.

Nello specifico, la Magic Keyboard per iPad Pro si contraddistingue grazie a uno speciale design a due pezzi a inclinazione libera. Tutto ciò consente di avere sempre un’angolazione migliore. Inoltre, la presenza di tasti retroilluminati con meccanismo a forbice rende l’esperienza d’uso molto più versatile. Per ottimizzare il tutto, il costruttore ha anche implementato un trackpad in vetro con feedback aptico che consente di usare i gesti Multi-Touch per controllare il cursore.

Apple Magic Keyboard a prezzo speciale su Amazon

Come anticipato, la Magic Keyboard per iPad Pro 13″ si contraddistingue grazie a uno speciale design a due pezzi a inclinazione libera, ma non solo. La presenza di tasti retroilluminati con meccanismo a forbice rende l’esperienza d’uso molto più versatile in ogni istante.

Nel momento in cui si viaggia o ci si trova fuori casa, è possibile richiuderla per protegge il proprio iPad davanti e dietro. Non dimentichiamo che dispone anche di un connettore USB-C per la ricarica pass through. Quale preferite? Potete scegliere una delle colorazioni disponibili tra nero e bianco. Perché sceglierla, dunque? La risposta è semplice. E’ incredibilmente sottile e portatile. Caratteristiche che rende la Magic Keyboard per iPad Pro comodissima per scrivere.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione. Oggi Amazon propone un prezzo speciale di soli 399 euro per poter acquistare l’Apple Magic Keyboard per iPad Pro 13″. Perché attendere ancora? La spedizione è completamente gratuita e avete una garanzia di 24 mesi.