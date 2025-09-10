Mercedes-AMG, ricarica da record per la CONCEPT AMG GT XX

Mercedes-AMG ha voluto stupire tutti con la CONCEPT AMG GT XX, la supercar elettrica del gruppo tedesco. Sin dalla sua presentazione, la vettura si è dimostrata un prodigio ingegneristico grazie agli oltre 1300 CV erogati da tre motori a flusso assiale e l’innovativo sistema di ricarica rapida.

Una volta messa alla prova, la CONCEPT AMG GT XX ha dimostrato che quelli fatti da Mercedes-AMG non erano solo proclami ma tecnologie concrete. Due prototipi hanno girato al Nardò Technical Center stabilendo ben 25 record mondiali.

Le due vetture sono riuscite nell’impresa di compiere il “giro del mondo” in meno di otto giorni percorrendo 40.075 chilometri, con una media di oltre 5.000 chilometri al giorno. Per riuscire a stabilire 25 record, Mercedes ha dovuto spingere al limite ogni sua tecnologia.

Mercedes-AMG ha raggiunto la potenza di 1 megawatt di potenza nella ricarica ultrarapida della CONCEPT AMG GT XX durante i recenti test

Tra queste spicca certamente il sistema di ricarica ultraveloce che ha consentito alle vetture di minimizzare il tempo ferme ai box per la ricarica. Secondo quanto dichiarato dalla Casa di Stoccarda, il prototipo ha superato la soglia dei 1.000 kW, equivalenti a un megawatt di potenza di ricarica utilizzando un singolo cavo di ricarica.

La potenza di picco è stata raggiunta immediatamente, dopo appena 0,5 secondi, ed è stata mantenuta per circa due minuti e mezzo. Considerando le potenze in gioco, Mercedes-AMG ha dovuto garantire la sicurezza dell’intera infrastruttura.

Infatti, il cavo ha dovuto sopportare oltre 1.000 ampere, quindi era necessario la massima resistenza. Il cavo CCS era raffreddato a liquido ed integrato in un nuovo prototipo di stazione di ricarica che potesse gestire tale erogazione per otto giorni consecutivi di prove.

La CONCEPT AMG GT XX è uno straordinario laboratorio su ruote per Mercedes-AMG. Le tecnologie dei motori a flusso assiale e della batteria a raffreddamento diretto saranno implementate nella produzione di serie a partire dal prossimo anno e costituiranno il cuore dell’architettura ad alte prestazioni AMG.EA.