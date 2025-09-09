HONOR Pad 10 mai visto a questo prezzo: oggi su Amazon costa 349€

Solamente 349 euro per poter acquistare l’HONOR Pad 10 8GB 256GB. Un prezzo oggi proposto sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon. Un’occasione che ha spinto già tantissimi utenti a procedere subito con l’acquisto! E voi, siete pronti per sostituire il vostro vecchio device con un modello eccellente?

Innanzitutto, non possiamo non porre l’attenzione sul display da 12,1 pollici. Display che offre immagini straordinarie con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 2,5K. Oltre a ciò, con un rapporto schermo/corpo dell’88% e oltre un miliardo di colori, la visione dei contenuti consente di godere di immagini nitide e con colori chiari anche grazie all’ampia gamma cromatica di livello cinematografico DCI-P3 e alla tecnologia HDR.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

‘HONOR Pad 10 8GB 256GB a prezzo imperdibile

Amazon va sempre incontro alle esigenze degli utenti e oggi vi propone questo tablet HONOR Pad 10 a un prezzo super vantaggioso. Tra i punti di forza di questo device a marchio HONOR c’è il chipset Snapdragon 7 Gen 3, costruito con un processo a 4 nm. Dettaglio che consente di offrire una maggiore efficienza. Oltre a ciò, non manca una CPU octa-core e una GPU Adreno 720 che assicurano un’eccellente grafica.

Le prestazioni ottime vengono inoltre garantite dall’ultima versione di MagicOS 9.0 basata su Android 15. In merito a ciò, è importante sapere che l’HONOR Pad 10 offre una serie di funzioni intelligenti aggiornate, come la funzione Multi-window e l’App Extender. Siete curiosi di conoscere di quanto è l’autonomia di questo HONOR Pad? Ve lo diciamo subito! L’HONOR Pad 10 è dotato di una batteria da 10.100 mAh e supporta 35W SuperCharge.

Approfittatene subito, dunque, se volete avere questo device tra le mani e portare a termine esperienze d’uso uniche ogni giorno. Il prezzo proposto da Amazon è di soli 349 euro.