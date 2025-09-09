AirPods Pro 3 in arrivo, ma lo sguardo è già rivolto agli AirPods Pro 4

Durante l’evento Apple di oggi 9 settembre potrebbero debuttare i nuovi AirPods Pro 3, terza generazione degli auricolari più avanzati della gamma. Secondo le anticipazioni, non si tratterà di un aggiornamento radicale, ma di un passo intermedio in attesa di innovazioni più significative che dovrebbero arrivare con i Pro 4 nel 2026.

AirPods Pro 3, novità su salute e design

La principale funzione inedita sarà legata al monitoraggio del battito cardiaco. Grazie a sensori ottici a LED che pulsano oltre 100 volte al secondo, gli auricolari saranno in grado di misurare il flusso sanguigno e inviare i dati all’app Salute di iPhone o alle piattaforme di allenamento più diffuse. Il sistema deriva direttamente dalla tecnologia degli Apple Watch e, quando i due dispositivi vengono usati insieme, l’orologio rimane la fonte primaria delle rilevazioni.

Accanto alle funzioni legate al fitness, gli AirPods Pro 3 dovrebbero introdurre un case di ricarica più compatto, una qualità audio migliorata e un sistema di cancellazione del rumore più efficace.

Si tratterebbe del primo vero aggiornamento dal settembre 2022, quando Apple presentò i Pro 2 insieme a iPhone 14, successivamente adattati con la porta USB-C nel 2023.

AirPods Pro 4 e l’integrazione con Vision Pro

In queste ore a parlare è stata una delle voci più autorevoli per quanto riguarda le descrizioni su Apple, ovvero Ming-Chi Kuo. Secondo le sue informazioni infatti il vero cambiamento sarà disponibile dal prossimo anno con gli AirPods Pro 4. Apple starebbe sviluppando un modello dotato di microcamera a infrarossi capace di rilevare i movimenti della testa e i gesti delle mani. Questa tecnologia avrebbe l’obiettivo di potenziare l’audio spaziale e di integrarsi con il visore Vision Pro.

In pratica, quando l’utente guarda un video con Vision Pro indossando i nuovi auricolari, la sorgente sonora nella direzione verso cui si gira la testa potrebbe essere enfatizzata, migliorando l’immersione e la precisione dell’esperienza audio. Questo dunque è solo l’inizio della rivoluzione.