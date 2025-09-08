Notebook Windows a prezzo da SALDO su AliExpress: lo sconto è valido per poco

Promozione molto interessante attiva in questi giorni su AliExpress, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un notebook Windows a prezzo decisamente più basso di quanto si sarebbero mai aspettati di vedere. Il modello in questione è l’Acemagic RX16, un dispositivo con display da 16 pollici di diagonale, che si appoggia a tecnologia IPS LCD per raggiungere una risoluzione massima in FullHD, ma che allo stesso tempo convince con un processore AMD Ryzen 7 7735HS, che viene completato dalla presenza di 16GB di RAM LPDDR5 e 512GB di ROM su SSD.

Il sistema operativo installato, come anticipato del resto, è Windows 11 Pro, senza alcuna personalizzazione software particolare, così da poter godere di una chiara esperienza stock. La connettività del prodotto si snoda tra bluetooth 5.2 e WiFi 6 di ultima generazione, per riuscire ogni giorno a collegarsi liberamente sia ad altri device che alla rete, senza vincoli o limitazioni particolari.

Lo chassis è in plastica, presenta la classica finitura che troviamo sui device di fascia media, con finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono complessivamente discreti, una buona qualità generale che comunque non fa notare all’utente la presenza di un dispositivo cinese acquistato su AliExpress, in confronto ai più classici dei brand blasonati come HP e similari.

Notebook Windows: oggi costa poco su AliExpress

Arrivati a questo punto è il momento di parlare di prezzi, ebbene il prodotto in questione avrebbe un listino di 1484,13 euro, ma solamente per i giorni correnti la spesa viene ridotta di circa 1000 euro, sino a scendere a un valore finale di 432,71 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

La spedizione viene gestita direttamente dal magazzino sito in Germania, con spedizione a domicilio entro pochissimi giorni dalla ricezione dell’ordine. L’utente può eventualmente effettuare il reso entro 15 giorni dall’acquisto.