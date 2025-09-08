Defender Sport: il baby SUV elettrico che porterà novità nel 2027

Il nuovo Defender Sport è stato catturato dai fotografi spia durante i test. Il frontale ricorda più un Range Rover che il classico Defender, con il tipico “mento” sporgente e fari sottili e avvolgenti. La linea laterale resta fedele allo stile del marchio, mentre il parabrezza non è verticale come ci si aspetterebbe. Il posteriore squadrato tenta di richiamare un SUV coupé, ma piccoli dettagli come lo sportellino di ricarica tradiscono la natura del veicolo. Si avverte un equilibrio tra eleganza e forza, tra tradizione e modernità. Riuscirà questo Baby Defender a catturare l’attenzione di chi ama i fuoristrada? La sua presenza su strada convincerà gli amanti dei SUV elettrici lifestyle?

Tecnologia e piattaforma elettrica del nuovo Defender

Il nuovo SUV Defender sfrutterà la piattaforma EMA di JLR, la stessa del futuro Range Rover Velar elettrico. Questa base tecnica supporterà la ricarica ultra-rapida a 350 kW e un sistema a 800 V. Il Defender compatto punterà a prestazioni elevate su strada, differenziandosi dalla piattaforma MLA, destinata ai veri fuoristrada. La scelta tecnica apre scenari interessanti: un SUV urbano con anima da esploratore, pronto a competere con il futuro “baby” Mercedes Classe G. La gamma di SUV a batteria di Jaguar Land Rover potrà così contare su modelli efficienti, moderni e capaci di affrontare percorsi cittadini o extraurbani senza rinunciare allo stile e alla personalità.

L’arrivo del Defender Sport è atteso entro la fine del 2026, con l’esordio in concessionaria previsto nel 2027. Il Velar elettrico, pronto a sfidare il Porsche Macan Elettrico, anticiperà il debutto nel 2026. La strategia di JLR sembra chiara: affermare il marchio sul mercato dei SUV elettrici lifestyle con una gamma compatta e versatile. Il Baby Defender porta con sé una sfida implicita: conciliare design iconico, tecnologia avanzata e guida elettrica, mantenendo la sua identità distintiva. Le prime immagini lasciano intuire molto, ma lasciano ancora spazio all’immaginazione su alcuni dettagli ancora non svelati.