WindTre, le tariffe telefoniche pensate per bambini e ragazzi

Il mercato delle telecomunicazioni italiano continua a vedere come protagonista una concorrenza estremamente spietata.

Tuttavia, nonostante ciò, WindTre continua a emergere come uno degli operatori telefonici di riferimento.

WindTre presenta infatti una delle reti più estese presenti all’interno del nostro paese, che permette di offrire una copertura avanzata, delle tariffe telefoniche molto competitive e dei servizi tecnologici avanzati.

Le tariffe dell’operatore tradizionale sono semplici, ma allo stesso tempo estremamente efficaci. Per questo motivo riescono ad accaparrarsi le simpatie degli utenti, che scelgono proprio WindTre come proprio operatore telefonico.

Inoltre, il gestore ha una politica ben precisa, ovvero quella di pensare a delle tariffe telefoniche da mettere a disposizione per diverse tipologie di utenti, come anche bambini e ragazzi.

WindTre: ecco le tariffe telefoniche per i più piccoli

WindTre mette a disposizione dei più piccoli delle promozioni telefoniche davvero imperdibili, ricche di servizi esclusivi, oltre all’integrazione della tecnologia 5G da utilizzare anche fuori dall’Italia.

Per quanto riguarda tutti i clienti WindTre Under 14, il gestore mette a disposizione 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati, 200 SMS, 8,9 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, servizio protezione minori incluso e spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo di questi incredibile tariffa è di soli 6,99 € al mese con attivazione gratuita.

Tramite la scelta di quest’offerta telefonica si potrà inoltre decidere di attivare la tariffa con 150 giga in 5G scegliendo la ricarica automatica, oppure l’offerta con 75 giga in 5G scegliendo la ricarica manuale. Il costo rimarrà invariato.

WindTre: le tariffe per le altre categorie

non finisce qui, poiché WindTre pensa anche ai clienti un po’ più grandi.

Infatti, per tutti i clienti Under 30 e Over 65, l’operatore mette a disposizione 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 12,60 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, e spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo in questo caso è di 9,99 € al mese con attivazione gratuita.