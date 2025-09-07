WhatsApp, la truffa che sta scatenando il panico tra gli utenti

WhatsApp è ormai al centro dell’attenzione a causa di una serie di truffe online che cercano di sfruttare il nome della piattaforma per la messaggistica istantanea più famosa e conosciuta al mondo per ingannare i poveri utenti.

WhatsApp e le altre applicazioni per la messaggistica sono diventate un tramite per diverse tipologie di truffe online, poiché sono utilizzate da molti utenti e dunque è più semplice trovare un ampio bacino di popolazione da truffare.

Di inganni e tentativi di frode perpetrati su WhatsApp ce ne sono ormai tanti e di diverso tipo, come la ormai famosa truffa Flora, i tentativi di phishing, e molto altro.

Tuttavia, la truffa di cui parleremo oggi è leggermente diversa, poiché non sfrutta WhatsApp come veicolo, ma sfrutta semplicemente il suo nome.

WhatsApp: la truffa che sfrutta il suo nome

La truffa che sfrutta il nome di WhatsApp per tentare di ingannare poveri utenti, è diventata ormai molto famosa.

L’inganno in questione parte da un semplice SMS che avvisa gli utenti di verificare immediatamente il proprio account su WhatsApp perché a rischio e potrebbe essere cancellato per sempre.

Il messaggio in questione contiene anche un link sospetto che reindirizza gli utenti a un sito molto simile a quello di WhatsApp, e successivamente la richiesta di inviare codici di verifica e soprattutto dati personali.

WhatsApp, ovviamente, è totalmente estraneo a tutto ciò, perché questa è una truffa bella e buona.

Il messaggio, inoltre, presenta dei grossolani errori grammaticali e dunque è semplice comprendere che non sia un SMS ufficiale ma un inganno.

In generale bisogna prestare molta attenzione a tutti i messaggi, o e-mail, o chiamate che si ricevono perché spesso potrebbero essere dei tentativi di truffa. Non bisogna mai cliccare su nessun link, soprattutto se questi ultimi provengono da numeri che non si conoscono e sono accompagnati da richieste di condivisione dei dati personali.