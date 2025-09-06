Android e iOS: come bloccare le notifiche fastidiose sullo smartphone

Nel linguaggio ordinario delle persone che si servono ogni giorno di un dispositivo elettronico, che sia un computer, un tablet o un computer, sono entrati ormai i versi termini. Tra questi c’è sicuramente la parola “notifiche“, aspetto pensato per semplificare la vita, ma talvolta anche ingombrante a tal punto da distrarre e creare stress. Fortunatamente per gli utenti, Android e iOS mettono a disposizione strumenti per decidere quali app possono inviare avvisi e quali no. Basta accedere alle impostazioni di notifica per ogni singola applicazione e disattivare quelle meno rilevanti. Così si riduce il flusso costante di messaggi e si mantiene la concentrazione solo sugli avvisi importanti.

Modalità non disturbare e profili personalizzati

Un’altra soluzione utile è la modalità “non disturbare”. Questa funzione silenzia le notifiche in determinati momenti, ad esempio durante le ore notturne o in riunione. Su iOS si possono creare profili chiamati “Full Immersion”, che permettono di stabilire regole personalizzate. Anche Android ha introdotto funzioni simili, consentendo di filtrare chiamate e avvisi in base al contesto.

Gestione intelligente delle app di messaggistica

Le app di chat e social sono tra le principali fonti di notifiche. Un consiglio pratico è disattivare i suoni per i gruppi meno importanti o disabilitare del tutto gli avvisi per quelli che generano troppi messaggi. Così si evita di controllare continuamente lo smartphone senza motivo. In alternativa, si possono mantenere attive solo le notifiche per i contatti preferiti, riducendo al minimo le interruzioni.

Un approccio consapevole

Limitare le notifiche non significa rinunciare alle informazioni utili, ma imparare a gestirle. Decidere quali meritano attenzione immediata e quali possono aspettare permette di vivere meglio il rapporto con la tecnologia. In questo modo lo smartphone resta un alleato e non una fonte di distrazione costante. Seguendo questi consigli gli utenti potrebbero trovarsi dunque molto meglio e riducendo sensibilmente la soglia dello stress.