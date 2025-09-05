Reolink porta a IFA 2025 la sicurezza del futuro

Alla fiera di Berlino, IFA 2025, Reolink ha svelato ReoNeura, piattaforma che utilizza l’ intelligenza artificiale per semplificare e potenziare i sistemi di sorveglianza. L’azienda ha puntato l’attenzione su un problema noto. Ovvero i falsi allarmi, le ricerche infinite nei filmati e la perdita di eventi importanti. ReoNeura promette così di eliminare tutto ciò grazie a una gestione intelligente e rapida dei contenuti registrati.

Tale tecnologia integra AI Video Search, strumento che consente di trovare dettagli in pochi istanti. A questa funzione si aggiungono rilevamenti più precisi grazie a Smart Detection, capace di distinguere persone, animali, pacchi o veicoli. Con la modalità beta Smart Event Detection, la piattaforma rileva persino consegne o sparizioni di oggetti, inviando notifiche mirate.

IFA 2025: TrackFlex Floodlight WiFi, visione notturna e controllo totale

L’innovazione però non si ferma al settore residenziale. Con Customer Flow Analysis, Reolink punta anche ai piccoli esercizi commerciali. Grazie a questa opzione, i negozianti potranno monitorare ingressi e uscite, analizzare i percorsi più frequentati dai clienti e ottimizzare così la disposizione degli spazi. Infine, la funzione Video Captioning trasforma i filmati in riassunti sintetici, evitando di rivedere ore di registrazioni per capire cosa sia successo.

La seconda novità presentata durante l’ Ifa 2025 è la TrackFlex Floodlight WiFi, telecamera PTZ a doppia lente con risoluzione 4K UHD. Progettata per offrire copertura completa, sfrutta un sistema pan-tilt fluido e tre sensori PIR, in grado di monitorare fino a 270 gradi. Il tracciamento automatico segue i movimenti a 360°, eliminando i punti ciechi.

La telecamera integra AI Video Search, permettendo di individuare in modo veloce gli eventi più importanti. Di notte illumina la scena con due fari regolabili, che raggiungono 3.000 lumen e passano da luce calda a fredda. TrackFlex Floodlight WiFi è già disponibile in preordine e chi si registra ottiene uno sconto del 10%. Insomma, con queste soluzioni, Reolink dimostra a IFA 2025 di voler guidare l’evoluzione della sicurezza domestica e commerciale. Intelligenza artificiale, affidabilità e praticità diventano i pilastri di un’offerta che guarda al futuro.