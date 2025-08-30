Apple iPhone 16e, OFFERTA FOLLE Amazon: sconto imperdibile oggi

La migliore occasione del momento vi attende su Amazon dove potete pensare di mettere le mani su un prodotto di alto livello, come Apple iPhone 16e, andando a pagarlo veramente meno di quanto avreste mai pensato. I punti di forza di questo prodotto partono ad esempio dalle dimensioni, essendo comunque relativamente piccolo con un peso di 167 grammi, è facile pensare di tenerlo nella tasca dei pantaloni, senza troppa difficoltà.

Il processore, anch’esso di ultima generazione, è l’ottimo Apple A18, esa-core con una frequenza di clock a 4,04GHz, passando per 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, anche se questo valore varia in relazione alla variante che si sceglie di acquistare. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, passando per risoluzione di 1170 x 2532 pixel, una densità di 460 ppi e protezione Ceramic Shield.

Ciò che lo contraddistingue dagli altri device del brand è chiaramente la presenza, nella parte posteriore, di un singolo sensore fotografico da 48 megapixel, ottimo per realizzare scatti a 8000 x 6000 pixel e registrare video in 4K a 60fps.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech ed avrete ogni giorno le offerte Amazon, i codici sconto gratis in regalo con tanti errori di prezzo veramente esclusivi.

Apple iPhone 16e, le offerte su Amazon sono davvero da urlo

Apple iPhone 16e può essere vostro con un risparmio davvero sorprendente, se pensate che al giorno d’oggi andrete a spendere solamente 649 euro contro i 729 euro previsti in origine di listino, uno sconto di circa 80 euro che vi farà letteralmente sognare e risparmiare, potendo ugualmente mettere le mani su un top di gamma a tutto tondo. Premete qui per acquistarlo.

Nell’esatto momento in cui vi scriviamo le colorazioni disponibili sono due, entrambe in vendita alla stessa identica cifra, così da poter scegliere sin da subito la più adatta alle proprie esigenze.