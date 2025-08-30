AliExpress abbassa i prezzi: ora un monitor KTC è scontato di 200 euro

I prezzi che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni sono sempre più bassi e convenienti, con i consumatori che si ritrovano a poter investire e spendere cifre nettamente inferiori al normale, senza vincoli particolari o limitazioni da sottolineare. Tra le tante riduzioni attualmente disponibili segnaliamo la presenza di un monitor da gioco KTC a prezzo nettamente da saldo.

Il modello di cui vi parliamo oggi ha codice H27T22, si tratta di una variante da 27 pollici di diagonale, con risoluzione che può raggiungere 2560 x 1440 pixel, è un Fast IPS con tempo di risposta di solo 1 millisecondo e refresh rate anche fino a 180Hz. Il rispetto della gamma cromatica è nettamente elevato, se considerate che comunque copre il 124% della sRGB, supportando oltretutto anche HDR10.

Il design ricorda lontanamente il mondo gaming, con linee leggermente spigolose, colori sgargianti e qualità costruttiva, anche senza integrare LED RGB di alcun tipo. Può essere facilmente utilizzato con qualsiasi scheda grafica, supportando Adaptive-Sync (compatibile con FreeSync e G-Sync), riducendo inoltre l’emissione di luce blu per una maggiore protezione degli occhi dell’utilizzatore.

AliExpress, questo sconto è davvero molto speciale

E’ arrivato il momento di parlare di prezzi, difatti oggi il consumatore si ritrova non dover più investire i 352,78 euro previsti originariamente di base, ma potrà pagare circa 146,55 euro per ricevere direttamente a domicilio il prodotto stesso. Premete qui per effettuare l’ordine.

L’angolo di visuale molto elevato, pari a 178 gradi sia in orizzontale che in verticale, facilita l’utilizzo con tante altre persone al proprio fianco. Le dimensioni non sono elevate, si può facilmente pensare di posizionarlo ovunque vogliate, senza vincoli o limitazioni particolari, con una luminosità massima di 300 cd/m2, utilissima anche per l’utilizzo in ambienti particolarmente illuminati e luminosi.

Se volete ricevere maggiori dettagli in merito al suddetto prodotto, consigliamo di aprire quanto prima il link sovrastante.