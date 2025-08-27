Ad
TV TCL 65Q7C 65″ a prezzo bomba: Amazon la sconta di oltre 400 euro

Incredibile sconto quello disponibile oggi su Amazon per acquistare questa TV da 65".

Offerta incredibile per acquistare una nuova TV. Oggi Amazon sconta il prezzo di listino della TV TCL 65Q7C 65″ consentendovi di risparmiare tantissimo rispetto ad altri giorni. Se il vostro vecchio televisore non è più in grado di offrirvi il massimo dell’esperienza visiva e sonora, non potete non approfittare di questa fantastica opportunità.

Nello specifico, la TCL 65Q7C 65″ dispone di pannello QLED che è in grado di riprodurre colori brillanti grazie a oltre un miliardo di tonalità e sfumature. Siete pronti per godere di immagini realistiche e un’ampia gamma cromatica con colori vivaci e contrasti sorprendenti?

TV TCL 65Q7C 65″ in offerta su Amazon

Un incredibile sconto del 38% vi consente di portare a casa questa fantastica TV spendendo davvero poco. Chi non vorrebbe acquistare un nuovo televisore con un ottimo rapporto qualità/prezzo?

Uno dei tanti punti di forza di questo dispositivo è il processore AiPQTM Pro. Processore che integra degli algoritmi in grado di migliorare la qualità d’immagine e riprodurre immagini fluide. Inoltre, la qualità visiva viene ottimizzata anche da altre caratteristiche che il produttore ha deciso di implementare in fase di progettazione. Il pannello QD-Mini LED dispone della tecnologia di retroilluminazione QD-Mini LED che offre una qualità visiva eccellente in grado di offrire immagini realistiche e colori vividi, ma non solo. Presenta infatti anche un’elevata luminosità di picco e un’ampia gamma cromatica.

TCL 65Q7C 65 Inch QD Mini LED TV, 4K HDR Premium 2600, Smart Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, pannello HVA, audio Bang & Olufsen, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master)
    Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione messa a disposizione dal colosso Amazon. Lo sconto oggi disponibile è del 38% e fa crollare il prezzo di listino di 1099 a soli 679,14 euro. E’ bene ricordare che anche la spedizione è completamente gratuita e avete a disposizione due anni di garanzia sul prodotto acquistato. Approfittatene subito prima che l’offerta Amazon venga annullata!

