Monopattino elettrico sempre più scontato su AliExpress: il prezzo è molto basso

Il monopattino elettrico è un prodotto molto diffuso al giorno d’oggi in Italia, e non solo, un mezzo di locomozione che può facilmente aiutare a spostarsi all’interno delle città a basso costo, e soprattutto senza inquinare. Al momento attuale sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti di ottima qualità, come ad esempio l’iScooter iX3 che si trova in vendita su AliExpress ad un prezzo veramente scontatissimo.

Il modello in questione raggiunge una potenza di circa 800W, più che sufficiente per l’utilizzo in ambiente cittadino (e non solo), è caratterizzato da uno chassis robusto e resistente, con ruote da 10 pollici e spalla molto pronunciata, perfetta per assorbire al massimo ogni asperità del terreno. E’ dotato di una batteria da 10Ah, capace di raggiungere una autonomia elevata, e allo stesso tempo non superare i 40 km/h come velocità massima. Il mezzo è dotato di una luce LED anteriore, che illumina senza problemi la strada, oltre a un LED posteriore che funge da luce di posizione. A rendere l’esperienza ancora più brillante e piacevole ci pensano le luci LED laterali, conferiscono anche un’aura molto più piacevole alla vista e moderna.

AliExpress fa sognare tutti con sconti mai visti

La promozione che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni vi lascerà davvero di stucco, proprio perché il consumatore si ritrova a non dover più pagare i 1166,78 euro richiesti per l’acquisto del monopattino elettrico, ma potrà spaziare e scendere fino ad un livello minimo di 322,17 euro. Ordinatelo subito al seguente indirizzo.

Il prodotto viene spedito direttamente dall’interno dell’Unione Europea, in particolar modo parliamo dalla Germania, con consegna a domicilio entro pochi giorni, e la possibilità eventuale di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione. Non sono previsti, ovviamente, dazi doganali di alcun tipo da pagare, inoltre la consegna è completamente gratuita per tutti.