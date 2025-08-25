Amazon termina il mese di agosto con offerte scontate del 60%

I prodotti di Amazon sono sempre quelli più scontati in assoluto ed è per questo motivo che bisognerebbe prenderli al volo ogni volta che si manifestano. Oggi ci abbiamo pensato noi a segnalare alcuni dispositivi del mondo della tecnologia che potrebbero non tornare più a questo prezzo. Ovviamente c’è anche il nostro canale Telegram ufficiale che serve proprio a segnalare leganti offerte che Amazon propone quotidianamente. Per entrare al suo interno dovete solo cliccare qui.
Amazon si fa vedere ancora una volta tra gli utenti con offerte straordinarie, eccole qui
- Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero, PREZZO: 39,00€, LINK
- HP Color LaserJet Pro 3302fdw 499Q8F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico, 25 ppm B/N e a Colori, USB, Wi-Fi, Ethernet, Fax, Copia, Scansiona, ADF da 50 Fogli, HP Smart, Blu, PREZZO: 267,90€, LINK
- Baseus EP10 Pro Auricolari In Ear Wireless, cuffie Bluetooth con riduzione del rumore di -50dB, auricolari Noise Cancelling con Hi-Res & LDAC, 6-Mic AI per chiamate chiare, IP55, 55H, Bluetooth 6.0, PREZZO: 29,99€, LINK
- Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero, PREZZO: 19,99€, LINK
- MSI G2412F Monitor Gaming 23,8″ FHD – Pannello Rapid IPS (1920 x 1080), 180 Hz / 1 ms (GtG), Gamma di colori 107% sRGB, Adaptive Sync – DP 1.2a, HDMI 2.0b CEC, PREZZO: 99,99€, LINK
- Meta Quest 3S da 256 GB — Vivi la realtà mista — Raddoppia lo spazio di archiviazione — Visore all-in-one – Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+, PREZZO: 350,55€, LINK
- MSI PRO B650-S Scheda madre WIFI, ATX – Supporta i processori AMD Ryzen serie 7000, AM5 – DDR5 Memory Boost 6000+MHz/OC, 2 x PCIe 4.0 x16, 2 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E, PREZZO: 134,00€, LINK
- MSI MAG CORELIQUID A13 240 AIO CPU Liquid Cooler – Copertura completa della CPU, Design migliorato del canale d’acqua, CycloBlade 7, Radiatore a flusso separato, Ventole con cuscinetto a RIFLE, PREZZO: 58,49€, LINK