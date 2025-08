Vespera Pro: osservare l’universo a 4.300 metri di quota

Quando ti trovi a 4.300 metri d’altezza, col respiro corto per l’aria rarefatta e lo zaino che pesa sulle spalle come se volesse trascinarti giù, forse non ti aspetteresti di pensare alle stelle. Eppure è proprio lì, circondato dal silenzio gelido del Monte Bianco, che Cyril Dupuy ha acceso uno sguardo sul cosmo. Non un sogno romantico o una fuga dalla realtà, ma un progetto concreto: portare l’astronomia in vetta, letteralmente.

Dallo smartphone alle stelle: il viaggio del telescopio Vespera Pro

Dupuy, fondatore dell’azienda francese Vaonis, non è uno che si ferma davanti all’ovvio. L’idea era semplice solo sulla carta: salire fino alla cima del Monte Bianco con un telescopio smart, il Vespera Pro, e provare a catturare due immagini straordinarie – una del Sole e una della lontanissima galassia Malin 1. Ma tra l’idea e la vetta, come sempre, c’è il mondo di mezzo: c’è il ghiaccio, il vento, ci sono le gambe che tremano, il fiato che manca, e in questo caso anche un ponte di neve troppo instabile che ha costretto il team a fermarsi prima di raggiungere la cima.

Poteva sembrare una sconfitta, ma non lo è stata. A 4.300 metri, vicino al rifugio Vallot, il gruppo ha trovato comunque un punto d’osservazione straordinario. Hanno aperto il telescopio, controllato tutto via smartphone – perché sì, il Vespera Pro non ha nemmeno un oculare – e si sono messi in ascolto dell’Universo.

Il Sole ha mostrato il suo volto rugoso e inquieto, pieno di macchie scure sul bordo. E quella minuscola spirale lontanissima, Malin 1, si è lasciata catturare insieme a un piccolo sciame di galassie. Due luci diversissime, a milioni di anni luce di distanza, unite in uno scatto.

In fondo, come ha detto lo stesso Dupuy, lo scalatore e l’astronomo fanno la stessa cosa: si ostinano a guardare verso l’alto, sfidando ciò che sembra fuori portata. Forse è questo che rende la montagna e il cielo così affini. Non è solo una questione di altezza. È una questione di desiderio.