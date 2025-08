Russia nello spazio: sonde e un satellite strategico per l’Iran

La Russia accelera i suoi programmi per lo spazio con una serie di lanci mirati e una ritrovata ambizione strategica, in un contesto sempre più competitivo. Negli ultimi giorni, Mosca ha portato in orbita diverse sonde meteorologiche di nuova generazione, destinate a migliorare la previsione climatica e il monitoraggio ambientale, ma anche un satellite per l’Iran, che riaccende il dibattito sul ruolo della cooperazione spaziale in ambito geopolitico.

I lanci delle sonde e satelliti da parte della Russia sono avvenuti da Vostochny, confermando la piena operatività della base russa e la volontà del Cremlino di rafforzare la propria indipendenza in questo settore. Le nuove sonde meteo fanno parte di un piano più ampio per modernizzare il sistema di osservazione terrestre, in particolare su regioni polari, agricoli e industriali cruciali per l’economia interna. Si tratta di strumenti fondamentali anche per la gestione delle emergenze naturali, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Non solo la Luna e Marte, lo spazio diventa (ancora una volta) terreno di mosse geopolitiche per la Russia

A far discutere è soprattutto il lancio del satellite commissionato dall’Iran, ufficialmente destinato al monitoraggio del territorio e alla raccolta di dati geospaziali. Ma in un contesto geopolitico segnato da sanzioni, tensioni militari e controllo delle tecnologie, la collaborazione tra Mosca e Teheran assume sfumature ben più complesse.

Per l’Iran, il satellite rappresenta un salto tecnologico importante, che gli consente di accedere a capacità di osservazione prima riservate a pochi. Per la Russia, è l’occasione per consolidare alleanze non occidentali e aprire nuovi canali commerciali e strategici nello spazio, sottraendoli all’influenza statunitense ed europea.

È la conferma di come lo spazio sia tornato a essere una proiezione diretta del potere sulla Terra, e non solo un campo scientifico. La tecnologia satellitare, del resto, oggi ha implicazioni immediate per il controllo delle risorse, la sicurezza nazionale e la competitività economica. Il ritorno della Russia sulla scena, dopo anni di incertezza, coincide con un momento in cui anche altre potenze – dalla Cina all’India, fino alle aziende private americane – stanno intensificando i propri programmi. I lanci di queste settimane dimostrano che non si tratta solo di esplorazione, ma di infrastrutture strategiche per il pianeta, destinate a influenzare anche settori come telecomunicazioni, previsioni meteo, agricoltura e sorveglianza.