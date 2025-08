Hyundai KONA MY26: più potenza senza aumenti di prezzo

Hyundai lancia ufficialmente il Model Year 2026 della KONA. Ovvero il SUV compatto che consolida la sua posizione nel competitivo settore B-SUV. Il suo aggiornamento conduce ad un aumento di potenza per tutte le motorizzazioni benzina e full-hybrid, in linea con la nuova normativa Euro 6E-Bis. La vera sorpresa però riguarda il listino. In quanto nonostante le prestazioni superiori, i prezzi restano invariati, con offerte a partire da 26.700€.

Il 1.0 T-GDI manuale passa a 115CV, mentre il 1.6T-GDI con cambio DCT raggiunge i 150CV. Anche la variante full-hybrid cresce, arrivando a 138CV, senza perdere efficienza nei consumi. La filosofia progettuale di Hyundai resta quindi quella di partire dalla versione elettrica per sviluppare soluzioni aerodinamiche e tecniche capaci di ridurre la resistenza all’aria su tutte le motorizzazioni.

Nuova Hyundai KONA: tecnologia, comfort e design per ogni esigenza

La nuova KONA punta su un design audace, interni spaziosi e un bagagliaio da 466 litri con sedili posteriori abbattibili 40:20:40. L’interno è pensato come uno spazio assolutamente tecnologico, con doppio display da 12,3″ e infotainment Connected Car Navigation Cockpit di serie. Non mancano aggiornamenti software Over-The-Air, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla telematica Bluelink per il controllo remoto.

La serie 2026 si articola in quattro allestimenti, XTech, Business, N Line ed Excellence. Il primo offre già cerchi in lega, retrocamera e sistemi avanzati di sicurezza Hyundai SmartSense. La versione-Business aggiunge comfort e praticità per la vita quotidiana, mentre NLine e Excellence puntano rispettivamente su sportività e raffinatezza tecnologica, entrambe con listino da 32.500€.

KONA si conferma così un modello in grado di soddisfare famiglie, professionisti e automobilisti urbani in cerca di stile, sicurezza e prestazioni. Con l’aggiornamento 2026, il SUV coreano rafforza la sua immagine di veicolo versatile, affidabile e tecnologicamente all’avanguardia, senza pesare troppo sul portafoglio dei suoi acquirenti. Insomma, una vera opportunità da non lasciarsi scappare.